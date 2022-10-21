Основным фактором поддержки рубля остается приближение налогового периода - ПСБ

Основным фактором поддержки рубля остается приближение налогового периода, отмечает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ввиду приближения налогового периода (25 октября) рубль продолжает тяготеть к укреплению в парах с ключевыми валютами, хотя, в отличие от юаня и доллара, евро вчера смог показать небольшой рост к рублю, завершив день на уровне 60,6 руб./EUR1 - поддержку оказал внешний фон, а именно внутридневная попытка европейских валют окрепнуть к доллару (с локальным оживлением спроса на нефть) после неожиданной отставки премьер-министра Великобритании Л. Трасс. В ходе утренней сессии пятницы пара доллар-рубль вновь пытается умеренно подрастать, евро и юань - сдержанно снижаются к рублю", - пишет эксперт.

Фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам, по мнению Локтюхова, выступает ключевым текущим фактором поддержки рубля. Аналитик ожидает возвращения курса доллара к снижению, целью которого остается нижняя часть зоны 60-62 руб./$1.

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