Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы повышением в пределах 1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу умеренным повышением не более 1%, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением не более 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2005-2045п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2000, 1980п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2050, 2070п. Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением. Позднее он способен продолжить наметившееся вчера вечером боковое движение", - отмечает Манжос.

По мнению эксперта, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики не ожидается.

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