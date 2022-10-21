Вероятно ослабление рубля до 65 руб./$1 в ближайшей перспективе - BCS Express

Вероятно ослабление рубля до 65 руб./$1 в ближайшей перспективе, полагает аналитик BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль на этой неделе продолжил отбивать потери начала месяца, когда за 9 сессий доллар взлетал свыше 20%. Сейчас наблюдается откат от 65 к 61 руб./$1, что по-прежнему рассматривается в качестве технической коррекции. По сути, все последние дни идет проверка на прочность области поддержки USD/RUB, и она успешно проходит", - пишет эксперт.

Помимо технической составляющей расшивки локальной перегретости инвалют, за укрепление рубля играют, по мнению Зельцера, и фундаментальные драйверы - все еще высокие цены энергоносителей и отсутствие жестких запретительных барьеров ЕС к российскому сырью. "Но с течением времени средние цены опустятся автоматически, а эмбарго европейские партнеры угрожали ввести в декабре. Значит, экспортные потоки ликвидности в страну вскоре замедлятся", - считает аналитик.

Зельцер напоминает, что о тенденциях расхождения экспорта и импорта уже говорит и ЦБ в своем свежем отчете. Ранее эксперт инвесткомпании уже приводил свой график приращения экспорта и импорта, что недвусмысленно говорит о сужении рекордного профицита внешней торговли.

"На основе данного фактора делаем предположение о скорейшем ослаблении рубля из области 61 за доллар в сторону 65 руб./$1, а далее к 67-70 руб./$1. Пока рубль может поддерживать и фактор приближающегося налогового периода, и это характерно лишь для сложного геополитического сезона 2022г. Но, по нашим оценкам, влияние налогов в общем переоценивается, статистика однозначно говорит о низкой корреляции", - резюмирует стратег.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.