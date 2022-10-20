Рубль вырос к доллару и снизился к евро по итогам торгов четверга вслед за их динамикой на Forex

Москва. 20 октября. Доллар США понизился, евро подрос на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) по итогам торгов четверга, рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 61,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,6 руб./EUR1, подорожав на 22 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,5 копейки - до 61,04 рубля. Курс китайского юаня опустился к завершению торгов на 2,4 копейки - до 8,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к доллару и снизился к евро по итогам дня вслед за их динамкой на рынке Forex, где доллар дешевеет к евро в рамках коррекции после укрепления в начале недели, усилившегося на ожиданиях дальнейшего агрессивного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца.

Опубликованный в среду Федрезервом региональный обзор (Beige Book) показал, что прогнозы для экономики США стали более пессимистичными на фоне растущих опасений по поводу ослабления спроса. Экономическая активность в стране в начале осени в целом незначительно выросла, однако ситуация была различной в разных отраслях и регионах.

Четыре из двенадцати Федеральных резервных банков (ФРБ) заявили о том, что активность в их округах не изменилась, а два сообщили о ее снижении. Негативными факторами стали более высокие процентные ставки и инфляция, а также перебои в цепочках поставок.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федеральной резервной системе, вероятно, удастся добиться замедления инфляции в США до 2%-ного целевого показателя, не спровоцировав серьезного ухудшения ситуации на рынке труда. По словам Балларда, инфляция ослабнет, когда компании перестанут поднимать цены на свою продукцию.

Инфляция в РФ в 2022 году может составить 12,5%, а ВВП упасть на 3,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 12-18 октября).

По сравнению с опросом в сентябре улучшился прогноз как по падению ВВП (в сентябре прогнозировали падение на 4,2% в 2022 году), так и по инфляции (в сентябре ожидания по инфляции на 2022 год составляли 12,9%).

Прогноз по динамике ВВП на 2023 год при этом несколько ухудшился - теперь аналитики ожидают снижения экономики на 2,1% (по опросу в сентябре ожидалось снижение на 1,8% в следующем году).

Прогноз аналитиков по инфляции в РФ в 2023 году не изменился и составляет 6%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 сентября ожидаемо принял решение снизить ключевую ставку с 8,0% до 7,5%, не став давать традиционный сигнал о своих будущих действиях.

На пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. "Но, действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижения. Мы сейчас, действительно, на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут материализовываться проинфляционные и дезинфляционные риски", - сказала тогда глава ЦБ.

Цены на нефть растеряли дневной рост и лишь немного повышаются вечером в четверг, отреагировав на решение президента США Джо Байдена высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

Ранее в четверг росту оптимизма на рынке способствовали сигналы возможного смягчения жесткой политики Китая в отношении борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, поддержку котировкам по-прежнему оказывают перспективы уменьшения глобальных запасов нефти на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг составляет $92,48 за баррель, что на 0,08% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,12%%, до $84,05 за баррель.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 октября, на 1,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали снижение на 1,2 млн баррелей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал брюссельский план по ограничению цены на газ из России экономическим самоубийством, которое не поможет Украине.

В Брюсселе 20-21 октября проходит саммит ЕС, на повестке - энергетика, Украина, международные отношения, включая темы Ирана и Китая. Ожидается, что на саммите состоится дискуссия вокруг предложения Еврокомиссии по ограничению цен на газ для снижения стоимости электроэнергии. Однако на данный момент она будет носить общий характер.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, в ходе торгов в четверг российская валюта подорожала к доллару США, но ослабла по отношению к евро, а к юаню динамика была близка к нейтральной. "Геополитические риски и непредсказуемость продолжают оказывать влияние на российский валютный и фондовый рынки. В среду по итогам заседания СБ РФ президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех областях, недавно вошедших в состав России после проведения референдумов. Военное положение ввели, но частично и без закрытия границ. Однако целый набор различных "статусов" для регионов ЦФО и ЮФО добавляет неопределенности относительно того, какие меры будут приниматься на деле. В остальном ничего принципиально нового не было оглашено. На всей остальной территории России вводится режим базовой готовности. Пока нельзя однозначно сказать, что вся экономика РФ переводится на военные рельсы, но движение в этом направлении определенно идет. Рост геополитической напряженности является фактором, влияющим на курс рубля, но не ключевым. Фундаментальных причин для сильного и устойчивого ослабления рубля в текущий момент пока нет. В конце октября предстоят крупные квартальные налоговые выплаты от российских экспортеров, поэтому конвертация валютной выручки усилится, а значит, курс рубля, вероятно, укрепится в это время", - говорит Потавин.

"Рубль укрепляется против доллара и юаня на фоне активности экспортеров, которые готовятся к налоговым платежам. Объемы в парах "евро-рубль" и "юань-рубль" сравнимые. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме "Сделано в России", заявил, что номинальная стоимость несырьевого неэнергетического экспорта за восемь месяцев текущего года выросла на 7% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года и составила $125 млрд. Он отметил заметный рост поставок промышленной продукции в страны BRICS. То есть можно говорить, что сильный торговый баланс РФ формируется не только за счет энергетических поставок, но и за счет иной, менее волатильной, товарной продукции", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Определенную поддержку рублю оказало восстановление нефтяных цен. Начавшийся на этой неделе очередной налоговый период будет работать в пользу российской валюты: компаниям-экспортерам предстоит продать часть валютной выручки для уплаты налогов и акцизов", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 октября на 8,87 копейки, до 61,5018 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,85 копейки, до 60,4371 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 17,82 копейки по отношению к среде и составил 61,5023 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 13,93 копейки и составил 61,4655 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 948,594 млн, из которых $853,026 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 095,568 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 22,7 копейки, до 60,4336 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 31,39 копейки, до 60,4327 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 096,854 млн, из которых EUR178,827 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR918,027 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 3 месяца, которая опустилась на 2 базисных пункта - до 8,29% годовых. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 7,96% и 8,06% годовых, ставки на сроки 1 и 6 месяцев - на отметках 8,18% и 8,35% годовых соответственно.