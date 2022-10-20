Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на упавшие UST

Москва. 20 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на упавшие в цене американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 30 базисных пунктов - до 57,91% от номинала (их доходность снизилась на 4,5 базисного пункта - до 10,68% годовых). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 2 базисных пункта - до 49,33% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 11,27% годовых). При этом евробонды РФ с погашением в 2042 году снизились в цене на 1 базисный пункт, подешевев до 60,19% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 10,04% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за день на 1 базисный пункт).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 47,13% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 29,34% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году потеряли в цене 32 базисных пункта, подешевев до 45,9% от номинала (их доходность выросла на 24 базисных пункта - до 23,85% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене всего 1 базисный пункт, подорожав до 42,42% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 20,41% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 4 базисных пункта, подешевев до 69,36% от номинала (его доходность выросла на 58 базисных пунктов - до 48,7% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов нестабильной конъюнктуры мировых долговых рынков, в том числе US Treasuries. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают как высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет, так и отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику.

Доходность государственных облигаций США обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и повышения процентных ставок, необходимого для борьбы с ней. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в четверг достигала 4,15% годовых (максимум с конца 2007 года) по сравнению с 4,14% годовых на закрытие торгов накануне. Тем временем доходность облигаций с погашением через 2 года выросла до 4,58% с 4,554% годовых накануне, а 30-летних бумаг - до 4,16% по сравнению с 4,13% годовых.

Доходность двухлетних облигаций подскочила более чем на 380 базисных пунктов с начала года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США с целью вернуть инфляцию обратно к целевым 2%. Участники финансовых рынков закладывают в прогнозы 93%-ную вероятность того, что Федеральной резервной системе придется повысить процентные ставки еще на 75 базисных пунктов, до диапазона в 3,75-4% годовых, на заседании в ноябре.

Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США снова повысились за неделю, завершившуюся в четверг, однако пока не смогли преодолеть отметку в 7% годовых, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке увеличилась на 2 базисных пункта и составила 6,94% годовых. Стоимость ипотеки находится на максимуме с 2002 года. За последний год 30-летняя ипотека подорожала более чем в два раза - год назад ставка составляла 3,09% годовых. Средняя ставка по кредитам сроком на 15 лет увеличилась за неделю на 14 базисных пунктов, до 6,23% годовых, тогда как ставка по пятилетним кредитам неожиданно снизилась на 10 базисных пунктов, до 5,71% годовых.