Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Tesla на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций Tesla на уровне "держать", сохранив целевую цену на отметке $223,33 за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Tesla представила результаты за 3К22. Выручка составила $21,45 млрд, что ниже средней цифры, ожидавшейся аналитиками ($21,98 млрд). Скорректированная прибыль на акцию достигла $1,05, оказавшись, напротив, выше ожиданий ($1,00). Мы ожидаем умеренно негативной реакции рынка на вышедшую отчетность из-за того, что выручка оказалась чуть ниже ожиданий и у инвесторов есть опасения относительно выполнения компанией плана по поставкам автомобилей на 2022г. В целом оценка Tesla представляется нам справедливой, и мы не меняем целевой цены акций, которая согласно нашей DCF-модели составляет $223,33 за штуку, что практически соответствует уровню закрытия среды ($222,04), рейтинг прежний - "держать", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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