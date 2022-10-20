ЦБР, скорее всего, примет решение о сохранении ставки на текущем уровне - "Солид Брокер"

Банк России на заседании 28 октября, скорее всего, примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Годовая инфляция к 17 октября замедлилась до 13,1%. По сути, мы имеем практически нулевой рост инфляции даже несмотря на окончание летнего сезона, когда традиционно дешевеют овощи и фрукты. Также мы видим по рынку РЕПО, что после роста ставок в конце сентября, сейчас ставки в среднем стабилизировались ниже 7,5%, ближе к 7,30%, что говорит о настрое игроков на небольшое снижение ставки, либо паузу в принятии решения ЦБ 28 октября. Мы склоняемся к тому, что ЦБ примет решение о сохранении ставки на текущем уровне, чтобы удерживать инфляционные ожидания населения и бизнеса. Поэтому запас по движению длинных ОФЗ небольшой, но есть", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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