"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AT&T с целью $16,4

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AT&T Inc. с целью $16,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,5%, стоп-приказ: $15, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчет в четверг, 20 октября. Аналитики ожидают роста выручки до $29,87 млрд и прибыли на акцию $0,6127. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $15,0 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59", - указывают эксперты инвесткомпании.

AT&T Inc. - американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас.

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