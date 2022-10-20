Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат месяца

Москва. 20 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растет к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к пиковым налоговым платежам месяца, которые предстоят на следующей неделе.

Курс доллара США составил 61,22 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,38 руб./EUR1, подешевев на 0,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,55 копейки - до 60,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, поддержку его котировкам оказывают подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца. Заметная разница в темпах повышения рубля в парах с долларом и евро обусловлена их динамкой на рынке Forex, где доллар немного дешевеет к евро в рамках коррекции после укрепления в начале недели, усилившегося на ожиданиях дальнейшего агрессивного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой.

Опубликованный в среду Федрезервом региональный обзор (Beige Book) показал, что прогнозы для экономики США стали более пессимистичными на фоне растущих опасений по поводу ослабления спроса. Экономическая активность в стране в начале осени в целом незначительно выросла, однако ситуация была различной в разных отраслях и регионах.

Четыре из двенадцати Федеральных резервных банков (ФРБ) заявили о том, что активность в их округах не изменилась, а два сообщили о ее снижении. Негативными факторами стали более высокие процентные ставки и инфляция, а также перебои в цепочках поставок.

"Вчерашнее укрепление доллара на глобальном рынке в текущих условиях ограниченно влияет на динамику рубля. Вероятно, слабый коррекционный рост курса пары "доллар-рубль" поддерживался вчерашними негативными геополитическими новостями. Сегодня, впрочем, курс пары "доллар-рубль" снижается. Пик октябрьского налогового периода придется на вторник, и сегодня продажи валютной выручки компаниями-экспортерами могут усилиться, что способно поддержать снижение курса пары "доллар-рубль" к 61,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На российском валютном рынке рубль продолжает укрепляться, хотя к середине дня валюте РФ пока не удалось обновить максимум предыдущего дня в паре с долларом. (. . .) Локально рубль по-прежнему получает поддержку от фактора предстоящих крупных налоговых платежей, а также от отсутствия повышенного спроса на доллары и евро из-за санкционных рисков (фактор "токсичности" зарубежных валют). В этих условиях реакция рынка РФ на динамику глобальных индикаторов весьма ограничена. К тому же внешний фон сейчас не отражает единых настроений инвесторов. При этом реакция рынка на регулярные события геополитического характера в последнее время также несколько ослабла. С приближением пика налоговых платежей рубль сохраняет шансы для обновления максимума текущей недели - пока это отметка 61,18 по доллару", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть немного ускорили рост в ходе торгов в четверг.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составляет $93,7 за баррель, что на 1,35% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,87%, до $86,1 за баррель.

Перспективы уменьшения глобальных запасов нефти на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу по-прежнему оказывают поддержку рынку.

В то же время трейдеры продолжают оценивать новость о том, что президент США Джо Байден принял решение высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 октября, на 1,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали снижение на 1,2 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 3 месяца, которая опустилась на 2 базисных пункта - до 8,29% годовых. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 7,96% и 8,06% годовых, ставки на сроки 1 и 6 месяцев - на отметках 8,18% и 8,35% годовых соответственно.