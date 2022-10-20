Инвестбанк Синара начал анализ "Россетей" и "ФСК ЕЭС" с рекомендацией "держать" для их акций, сообщается в обзоре банка.

"Мы начинаем анализ компаний "Россети" и "ФСК ЕЭС" (ФСК), принимая во внимание их объединение, которое проводится прямо сейчас, - пишут аналитики Матвей Тайц и Георгий Горбунов. - Используя расчеты по методу DCF, мы установили целевые цены по обыкновенным акциям "ФСК", а также по обыкновенным и привилегированным акциям "Россетей" на уровне 0,084 руб., 0,56 руб. и 1,18 руб. за штуку соответственно при рейтингах "держать" по всем трем бумагам".

При прогнозируемом на конец года отношении чистого долга к EBITDA на уровне 1,8 долговая нагрузка консолидированной компании представляется экспертам вполне умеренной. Компания планирует еще привлечь заемный капитал для финансирования растущих капзатрат, но может, по словам ее гендиректора, и провести вторичное размещение.

Тайц и Горбунов полагают, что FCF останутся отрицательными еще как минимум пару лет, и компания не выплатит дивиденды в 2022-2023гг. Дивидендная доходность в 2024-2025гг, по их оценке, вряд ли превысит скромные 4-4,5%.

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