Акции ММК могут представлять интерес для спекулятивных покупок - "Открытие Инвестиции"

Акции "ММК" могут представлять интерес для спекулятивных покупок, считают аналитики "Открытие Инвестиции".

Группа "ММК" в III квартале снизила выплавку стали на 3,3% и увеличила продажи на 17,4%. "После опубликованных ранее результатов "Северстали" и "НЛМК" качественная динамика показателей "ММК" была понятна. На фоне восстановления деловой активности на рынке России компания активно распродавала сформированные ранее запасы металлопродукции. При этом до феноменальной динамики "Северстали", продажи которой в июле-сентябре выросли на 38% кв/кв, "ММК" дотянуться не смог. Тем не менее мы не можем сказать, что III квартал - это не история разового успеха для отечественных сталеваров. Поэтому мы по-прежнему с осторожностью смотрим на их акции", - пишет эксперт инвесткомпании Алексей Павлов.

Отечественные металлурги, по мнению аналитика, находятся в непростой ситуации: санкции ограничивают возможности для сбыта и замены оборудования. Кроме того, мало радует снижение рублёвых цен на их продукцию. Всё это вынуждает инвесторов с осторожностью смотреть на акции российских металлургов.

"Акции "ММК" консолидируются ниже важного уровня сопротивления около 28 руб., и в случае его прорыва следующей технической целью может стать уровень 34 руб., что будет подразумевать потенциал роста на уровне 20%. Поэтому на текущих уровнях акции "ММК" могут представлять интерес для спекулятивных покупок", - отмечается в комментарии.

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