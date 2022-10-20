Тактическая идея - покупка акций под реинвестирование дивидендов - Sber CIB

Аналитики Sber CIB предложили тактическую идею - покупку российских акций под реинвестирование дивидендов "Газпрома". В список бумаг вошли акции "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭКа", ГК "Самолет" и "МТС", отмечается в комментарии.

Эксперты напоминают, что до 25 октября инвесторам поступят рекордные в истории России дивиденды от "Газпрома" на сумму 1,2 трлн руб. Они полагают, что по итогам осеннего дивидендного сезона может быть реинвестировано около 250-300 млрд руб., и такие инвестиции в коротком периоде времени могут значительно поддержать рынок.

Для тех инвесторов, которые предпочтут реинвестировать дивиденды, стратеги Sber CIB отметили бумаги, на которые сейчас стоит обратить внимание:

- "ЛУКОЙЛ": за месяц акции компании просели меньше других в нефтегазовом секторе. Участники рынка надеются, что до конца года компания выплатит дивиденды вслед за другими компаниями отрасли. По мнению аналитиков инвестбанка, "ЛУКОЙЛ" может распределить среди акционеров дивиденды в размере 600-700 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность около 15%.

- "НОВАТЭК": 17 октября появилась информация о том, что Китай прекратит поставки СПГ в Европу, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране. На взгляд экспертов, высокий спрос на газ может способствовать росту цен на это топливо в ближайшие месяцы, что обеспечит высокие финансовые показатели "НОВАТЭКа".

- ГК "Самолет": 17 октября стало известно, что правительство РФ продлило действие льготной семейной ипотеки до 1 июля 2024г. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в 2023г такой программой смогут воспользоваться 150 тыс. семей. Это должно поддержать продажи "Самолёта" и высокие цены на недвижимость в Москве, полагают стратеги инвестбанка.

- "МТС": компания планирует до конца текущего года или в начале 2023г представить новую дивидендную политику. Возможно, будет принято решение выплачивать дивиденды чаще, чем два раза в год. Это должно повысить привлекательность бумаг" МТС" для инвесторов, вкладывающих в дивидендные акции, отмечается в комментарии.

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