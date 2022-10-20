Инфляция продолжит оказывать давление на котировки акций Procter& Gamble - Freedom Finance Global

Аналитики Freedom Finance Global понизили целевую цену акций Procter & Gamble Co. до $160 за штуку, отметив, что инфляция продолжит оказывать давление на котировки бумаг компании.

"Отчет P&G за I квартал 2023 финансового года оцениваем как неоднозначный, - пишет аналитик Севак Араратян. - С одной стороны, подъем отпускных цен позволил улучшить показатели выручки. С другой - прогнозы прибыли продолжают ухудшаться. То есть P&G отражает в своих отчетах те же тренды, что и другие отраслевые игроки: увеличение совокупной выручки и ее органический рост сопровождаются снижением продаж в натуральном выражении. Мы полагаем, что эта тенденция сохранится в следующих двух кварталах, пока не начнется замедление инфляции. Однако, если P&G не хочет в дальнейшем терять долю рынка, ей придется снижать отпускные цены, чтобы наращивать объемы поставок. Мы считаем, что эти негативные тенденции вкупе с понижением гайденсов от менеджмента будут оказывать давление на котировки, в связи с чем уменьшаем целевую цену бумаги Procter & Gamble".

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