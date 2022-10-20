"Финам" подтверждает рейтинг акций Abbott на уровне "покупать"

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг акций Abbott Laboratories на уровне "покупать" с целевой ценой $135,9 на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 38,5%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Американская фармацевтическая компания и поставщик медицинских девайсов Abbott Laboratories отчиталась за III квартал и опередила прогнозы по основным показателям. Акции компании находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать" и целевой ценой $135,9 на июнь 2023г, что предполагает потенциал роста в размере 38,5%. После публикации квартального отчета бумаги Abbott просели на 6,5% за сессию, что обусловлено ожиданиями скорого исчерпания потенциала ковидного сегмента и значительного сокращения его продаж в четвертом квартале. На наш взгляд, это не более чем эмоциональная гиперреакция рынка, и потенциал остальных сегментов бизнеса Abbott не позволяет усомниться в хорошем апсайде акций компании. После рассмотрения квартального отчета мы не видим причин для изменения параметров инвестиционной идеи", - пишет аналитик Зарина Саидова.

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