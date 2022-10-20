"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" бумагам "Мать и дитя", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Сектор здравоохранения традиционно считается "защитным" и особенно актуален для вложений в условиях геополитической турбулентности и сложной экономической ситуации, - пишет аналитик Зарина Саидова. - На российском фондовом рынке сектор здравоохранения весьма узок и представлен всего несколькими компаниями, среди которых считаные единицы имеют приемлемую биржевую ликвидность. Глобальные депозитарные расписки "Мать и дитя" находятся на первом уровне листинга Мосбиржи. Рыночная капитализация компании составляет порядка 33 млрд рублей ($ 534 млн)".

Эксперт "Финама" не видит возможностей для адекватной оценки "Мать и дитя" сравнительным методом в силу ограниченности масштабов сектора на российском рынке и небольшой по меркам мирового рынка величины компании. Подбор зарубежных аналогов компании в данной сфере деятельности представляется нецелесообразным и необоснованным, подчеркивается в комментарии.

"Вместе с тем мы обращаем внимание на эту бумагу как на одного из немногих российских представителей сектора здравоохранения, вложения в который в текущих условиях являются хорошей диверсификацией портфелей, и присваиваем рейтинг "лучше рынка", - заключает Саидова.

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