Рынок акций РФ утром превысил 2000п по индексу Мосбиржи, лидирует РусГидро перед отчетом

Москва. 20 октября. Рынок акций РФ утром в четверг растет на фоне дорожающей нефти, сдерживает "бычий" настрой игроков негативная динамика внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи превысил рубеж 2000 пунктов, при этом лидируют в росте акции "РусГидро" в ожидании отчета за III квартал.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2012,5 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1028,05 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 61,67 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3%), OZON (MOEX: OZON) (+2,8%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,5% и +2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,5% "префы").

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в России по-прежнему много неопределенностей, поэтому тренд на рынке акций пока не прослеживается. Волатильность в нефти сохраняется, однако траектория у актива намечается восходящая, так как в декабре вступает в силу санкционный пакет ЕС и российское сырье подпадает под эмбарго, при этом факторы за рост цен уже на горизонте (низкие запасы в Штатах и дефицит в Европе).

На американском рынке акций восходящий отскок, вероятно, завершен, основной тренд остается "медвежьим", однако сезон отчетности добавит волатильности, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что в четверг инвесторы, помимо корпновостей, будут следить за тональностью данных по продажам жилья на вторичном рынке и числу первичных заявок на пособия по безработице в США. Можно рассчитывать на некоторое улучшение настроений на глобальных рынках в течение дня.

Индекс Мосбиржи постарается закрепиться выше отметки 2000 пунктов, с перспективой продолжения роста к уровню 2050 пунктов. Вероятно, спросом будут пользоваться акции МТС в ожидании итогов заседания совета директоров, где может проясниться ситуация с дивидендами.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, настроения на российском рынке акций подчинены геополитическим новостям. В среду инвесторы отыгрывали введение военного положения в четырех новых областях РФ.

Наиболее интересно смотрятся акции "Газпрома" и Сбербанка, в которых просадка была выкуплена накануне вечером. Главной интригой российского рынка остается "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) - 11 ноября должна завершиться расконвертация оставшихся депозитарных расписок компании, что позволит всем ключевым акционерам беспрепятственно получить дивиденды. В ближайшие недели инвесторы нефтяной компании будут в напряжении, ожидая важных заявлений.

Напряженная конъюнктура остается в котировках нефти, фьючерс на Brent сумел подтянуться к уровню 93 доллара. США выставят на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны, однако резервы сократились до минимального уровня с 1984 года. Власти США изучают возможность введения лимита на экспорт.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи формирует коридор 1950-2070 пунктов.

На рынке акций РФ геополитика продолжает играть весомую роль, что показал отскок вверх накануне вечером после проведения заседания Совбеза РФ - значительная часть дневной просадки была выкуплена. В четверг в геополитическом фоне пока все спокойно, позитивом выступает растущая нефть.

Техническая картина по индексу МосБиржи поменялась: теперь отметка 2000 пунктов проторгована, и уже не является серьезной преградой ни для роста, ни для падения. Пока сопротивление наблюдается в районе 2070 пунктов, а поддержка - на отметке 1950 пунктов, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,3-0,9% после публикации худших, чем ожидалось, данных о новостройках в США.

По данным Минторга США, число новостроек в сентябре сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,439 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали падение показателя до 1,475 млн, согласно данным Trading Economics.

Дополнительным негативным фактором для акций стал рост доходности государственных облигаций США - доходность 10-летних бумаг в ходе торгов повысилась на 12 базисных пунктов и достигла 4,13%.

Между тем, инвесторы также оценивали квартальные отчетности крупных компаний, которые преимущественно превосходят ожидания рынка.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX просели на 0,1-0,7%, CAC40 топчется на месте) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Объем японского экспорта в сентябре увеличился на 28,9% относительно того же месяца прошлого года и достиг 8,819 трлн иен (около $59 млрд), показали данные министерства финансов страны. Подъем показателя продолжается уже 19 месяцев подряд. При этом темпы роста ускорились по сравнению с 22% в августе.

Импорт Японии в прошлом месяце взлетел на 45,9% и достиг рекордных 10,913 трлн иен. Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре достиг 2,094 трлн иен по сравнению с 636,9 млрд иен годом ранее. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса фиксируется 14-й месяц - самый длительный подобный период с 2015 года.

Между тем, на нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают подъем, несмотря на решение президента США Джо Байдена высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $93,64 за баррель (+1,3% и +2,6% в среду), декабрьская цена WTI - $86,01 за баррель (+1,8%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,4%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+2,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,9%).

Подешевели бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,51 млрд рублей (из них 2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 600,28 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 495,22 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").