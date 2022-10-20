Котировки нефти будут стремиться к отметке $94/барр. в ближайшей перспективе - Sber CIB

Котировки нефти Brent будут стремиться к отметке $94/барр. в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Sber CIB.

"Котировки Brent в четверг утром продолжают расти и находятся около $93 за баррель. Китай впервые с июня обсуждает ослабление карантинных ограничений, связанных с въездом в страну. Крупнейшие авиакомпании КНР планируют увеличить количество международных рейсов. Несмотря на политику "нулевой терпимости" к коронавирусу, правительство КНР намерено бороться с замедлением экономического роста, что создаёт предпосылки для наращивания потребления нефти в стране. По прогнозам аналитиков цены на нефть Brent будут стремиться к отметке $94 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка.

Они напоминают, что рубль в среду держался в основном вблизи 61,7 руб./$1, хотя в течение дня доходил до 61,2-61,3 руб./$1. Как полагают аналитики, в четверг рубль всё же сможет закрепиться около 61 руб./$1 - приближаются налоговые и дивидендные платежи, и экспортёры активизируют продажи валюты.

"Доходности ОФЗ в среду снизились на 2-10 б. п. после относительно удачных аукционов Минфина, на которых ведомству удалось разместить весь предложенный объём - 50 млрд руб., -отмечается также в комментарии. - Вечером вышли данные, показавшие сохранение недельной инфляции на околонулевом уровне (0,02% после 0,03% неделей ранее). Эта новость может дополнительно поддержать спрос на ОФЗ в четверг, и аналитики ожидают снижения доходностей на несколько базисных пунктов".

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