Рубль будет торговаться в диапазоне 60-62 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 60-62 руб./$1 в ближайшие дни, тяготея с его нижней границе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль в первой половине торгов среды продолжил тяготеть к укреплению в парах с ключевыми валютами, но к концу дня растерял часть внутридневных приобретений к евро и юаню, а курс доллара даже немного подрос, прибавив 16 копеек и завершив день на уровне 61,74 руб./$1, - напоминает эксперт. - Поводом для локального, судя по рынку валютных свопов, повышения нервозности спекулятивных участников и оживления спроса на валюту стало объявление военного положения на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также введение режима повышенной готовности на территориях субъектов Центрального и Южного федеральных округов".

Аналитик отмечает, что в четверг утром на валютной секции пары доллар-рубль и евро-рубль не показывают значимой динамики. "Мы по-прежнему исходим из того, что ближайшие перспективы доллара определит устойчивое предложение валюты в условиях приближения налогового периода (25 октября). Ждем, что курс доллара останется в зоне 60-62 руб./$1 и будет тяготеть к ее нижней границе в ближайшие дни", - прогнозирует Локтюхов.

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