Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США и результаты "Группы ЛСР":

- Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ФРБ Филадельфии за октябрь.

- Продажи жилья на вторичном рынке в США за сентябрь.

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за сентябрь.

- Операционные результаты "Группы ЛСР" за III квартал 2022г.

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