Потенциал роста индекса Мосбиржи на открытии торгов составляет 1,3% - "Алго Капитал"

Потенциал роста индекса Мосбиржи на открытии торгов в четверг составляет 1,3%, считает прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала торгов в России с повышением в пределах 0,2-1,3% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2000-2020п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 1990, 1970п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2030, 2050п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен заметно повыситься при поддержке дорожающих нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - прогнозирует Манжос.

На взгляд эксперта, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России могут оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Многочисленные иностранные статистические показатели, скорее всего, не будут иметь значения для динамики отечественных фондовых индексов.

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