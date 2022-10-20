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20 октября 2022 года 09:56
Потенциал роста индекса Мосбиржи на открытии торгов составляет 1,3% - "Алго Капитал"
Потенциал роста индекса Мосбиржи на открытии торгов в четверг составляет 1,3%, считает прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем начала торгов в России с повышением в пределах 0,2-1,3% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2000-2020п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 1990, 1970п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2030, 2050п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен заметно повыситься при поддержке дорожающих нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - прогнозирует Манжос. На взгляд эксперта, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России могут оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Многочисленные иностранные статистические показатели, скорее всего, не будут иметь значения для динамики отечественных фондовых индексов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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