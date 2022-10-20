Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после публикации худших, чем ожидалось, данных о новостройках в США. Число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в сентябре, сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,439 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составило 1,566 млн, а не 1,575 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 6,4% с объявленного ранее августовского уровня - до 1,475 млн.

Дополнительным негативным фактором для акций стал рост доходности государственных облигаций США - доходность 10-летних бумаг в ходе торгов повысилась на 12 базисных пунктов и достигла 4,13% годовых.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном падают в ходе торгов в четверг, исключение составляет лишь шанхайский индикатор, демонстрирующий слабую положительную динамику. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:15 МСК снизился на 1,5%. Китайский индикатор Shanghai Composite прибавил 0,2%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых. Значение японского индекса Nikkei 225 упало на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1%.

Вместе с тем цены на нефть продолжают расти в четверг, несмотря на решение президента США Джо Байдена высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR). Трейдеры продолжают оценивать эту информацию, однако решение Байдена "не является серьезным событием для рынка, поскольку это финальная часть ранее объявленного высвобождения 180 млн баррелей из SPR", отметил аналитик по американскому рынку Kpler Мэт Смит, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в четверг составила $92,91 за баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,6%, до $92,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,5%, до $86,84 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 3,3%, до $85,55 за баррель. Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые декабрьские контракты подорожали в ходе торгов на 1,06% - до $85,42 за баррель.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 октября, на 1,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали снижение на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 100 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 2,785 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,044 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 октября снизился на 0,21% и составил 108,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,19%, опустившись до 808,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (-5,98%), "РЖД-001P-05R" (-0,74%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,55%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+1%), "ГТЛК-001Р-10" (+0,58%) и "МТС-001P-20" (+0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Реаторг" 25 октября начнет размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций - по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" 27 октября начнет размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-12-го купонов определены равными ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций - по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12 купонных периодов. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 38-го купона облигаций серий 26 и 27 в размере 14,68% годовых. Компания разместила инфраструктурные выпуски на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет.