Рынок акций РФ имеет все шансы продолжить подъем на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ имеет все шансы продолжить подъем на торгах в четверг, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Эксперт отмечает, что в четверг в геополитическом плане все спокойно, радует и внешний фон в виде ушедшей выше $93/барр. нефти. Поэтому, на взгляд Антонова, рынок акций имеет все шансы продолжить подъем.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи поменялась. Теперь отметка 2000 пунктов проторгована, и уже не является серьезной преградой ни для роста, ни для падения. Пока сопротивление мы видим в районе 2070 пунктов, а поддержку - 1950 пунктов", - подчеркивается в комментарии.

Антонов указывает, что в среду намного лучше рынка выглядел Сбербанк, закрывший день на сопротивлении. Если бумаге удастся подрасти на 2-3 рубля, то подъем может ускориться на технических факторах. "Сейчас, когда рубль крепнет и давит на бумаги экспортеров, неудовлетворенный спрос вполне логично перетекает в бумаги эмитентов, бизнес которых ориентирован на внутренний рынок", - считает стратег.

Эксперт рекомендует также внимательно следить за "МТС", где будет заседать совет директоров. Новости по дивидендной политике могут сильно "дернуть" бумагу.

Аналитик инвесткомпании не исключает, что несмотря на сильный рубль, в четверг могут хорошо подрасти нефтяные бумаги, прежде всего "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и "Газпромнефть".

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