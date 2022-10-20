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20 октября 2022 года 09:25
"Финам" сохраняет рейтинг акций ММК на уровне "хуже рынка"
"Финам" сохраняет рейтинг акций "ММК" на уровне "хуже рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Группа "ММК" представила производственные результаты за III квартал и 9 месяцев 2022г. Динамика продаж "ММК" в III кв. подтверждает тенденцию на восстановление внутреннего спроса на металлопродукцию, которая отмечалась также в опубликованных чуть ранее производственных отчетах "Северстали" и "НЛМК". Мы видим, что внутренний спрос замещает собой сокращающиеся объемы экспорта на фоне снижения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. В отличие от металлургов, отчитавшихся ранее, группа "ММК", улучшив показатели в III кв. относительно предыдущего квартала, не сумела выйти на уровень аналогичного периода предыдущего года, в силу чего в целом за 9 месяцев показала более слабые результаты", - отмечает аналитик Алексей Калачев. Более слабые по сравнению с конкурентами производственные результаты "ММК" негативно отразились на котировках акций компании, которые в среду снижались более чем на 4%, подчеркивает эксперт. "Финансовую отчетность "ММК" в этом году не публикует. На финансовых итогах отрицательно отразятся сокращение объемов экспорта, завышенный курс рубля, снижение цен на металлопродукцию и рост налоговой нагрузки на отрасль. Мы сохраняем рейтинг акций "ММК" на уровне "хуже рынка", - резюмирует аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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