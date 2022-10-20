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20 октября 2022 года 09:11

Фондовые рынки в минусе, Brent подорожала до $93,2 за баррель

Рынок акций США снизился на статданных по рынку жилья. Фондовые индексы Азии в основном падают, за исключением шанхайского. Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $93,2 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после публикации худших, чем ожидалось, данных о новостройках в США.

Число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в сентябре, сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,439 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составило 1,566 млн, а не 1,575 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали снижение показателя на 6,4% с объявленного ранее августовского уровня - до 1,475 млн, согласно данным Trading Economics.

Дополнительным негативным фактором для акций стал рост доходности государственных облигаций США - доходность 10-летних бумаг в ходе торгов повысилась на 12 базисных пунктов и достигла 4,13%.

Также инвесторы оценивали квартальные отчетности крупных компаний, которые преимущественно превосходят ожидания рынка.

Котировки бумаг Netflix Inc. (SPB: NFLX) подскочили на 13% на новости, что крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке увеличил число подписчиков в третьем квартале на 2,41 млн, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали роста показателя всего на 1,1 млн. В предыдущие два квартала число подписчиков снизилось в совокупности на 1,2 млн.

Также Netflix отчитался о росте чистой прибыли и выручки в июле-сентябре, причем оба показателя оказались лучше прогнозов.

Акции Adobe Inc. (SPB: ADBE), крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений, прибавили 2,3% после того, как компания подтвердила прогноз на четвертый финансовый квартал.

Цена бумаг United Airlines Holdings (SPB: UAL) поднялась на 5%. В минувшем квартале авиаперевозчик получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий рынка.

Рыночная стоимость Baker Hughes Co. (SPB: BKR) увеличилась на 6,1%. Американская нефтесервисная корпорация в третьем квартале получила чистый убыток, но скорректированная прибыль компании превысила прогнозы рынка.

Капитализация Procter & Gamble Co. (SPB: PG) выросла на 0,9%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил выручку в первом финансовом квартале на 1%, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 4%. Прибыль без учета разовых факторов тем временем опередила консенсус-прогноз.

Акции Abbott Laboratories (SPB: ABT) упали на 6,5%, поскольку фармацевтическая компания отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки в третьем квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в среду опустился на 99,99 пункта (0,33%) и составил 30423,81 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индикатора стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD), подешевевшие на 3,4%, и Dow Inc. (SPB: DOW), опустившиеся в цене на 2,7%. В числе лидеров роста оказались бумаги страховой компании Travelers Cos. (SPB: TRV), также опубликовавшей сильную квартальную отчетность (+4,4%), и Chevron Corp. (SPB: CVX) (+3,2%).

Standard & Poor''s 500 понизился на 24,82 пункта (0,67%) - до 3695,16 пункта.

Nasdaq Composite потерял 91,89 пункта (0,85%) и составил 10680,51 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном падают в ходе торгов в четверг, исключение составляет лишь шанхайский индикатор, демонстрирующий слабую положительную динамику.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:15 мск снизился на 1,5%. Китайский индикатор Shanghai Composite прибавил 0,2%.

В лидерах падения в Гонконге торгуются акции биофармацевтической компании Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-8,4%), интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-7,5%) и разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) (-5%).

Бумаги оператора казино Sands China (SPB: 1928) Ltd. дешевеют на 1% после выхода квартальной отчётности. Компания в третьем квартале увеличила чистый убыток из-за сохранения ковидных ограничений в Макао.

Акции производителя спортивного инвентаря Li Ning Co. теряют в цене 4%, несмотря на то, что компания сообщила об уверенном росте продаж в третьем квартале. Аналитики отмечают, что прогноз Li Ning на четвертый квартал довольно слаб из-за антикоронавирусных ограничений.

Между тем Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. А ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Значение японского индекса Nikkei 225 упало на 1%.

Лидерами снижения среди компонентов индекса выступают акции производителя электрических кабелей Fujikura Ltd. (-5,4%), производителя диагностического медицинского оборудования Hoya Corp. (-3,2%) и выпускающей сантехнику Toto Ltd. (-3%).

Рыночная капитализация банка Shinsei Bank Ltd. подскочила на 7,6%. В японских СМИ появилось сообщение, что "материнская" компания банка - SBI Holdings Inc. рассматривает вопрос о делистинге его акций с биржи.

Объем японского экспорта в сентябре увеличился на 28,9% относительно того же месяца прошлого года и достиг 8,819 трлн иен (около $59 млрд), показали данные министерства финансов страны. Импорт в прошлом месяце взлетел на 45,9% и достиг рекордных 10,913 трлн иен. Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре достиг 2,094 трлн иен по сравнению с 636,9 млрд иен годом ранее. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса фиксируется 14-й месяц - самый длительный подобный период с 2015 года.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,7%.

Рыночная стоимость крупнейших автопроизводителей в стране Kia Corp. и Hyundai Motor падает на 1,2% и 0,3% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto подешевели на 2,3% и 1,9% соответственно.

Бумаги нефте- и газодобывающих Woodside Energy и Santos подскочили на 6,2% и на 2% на данных о росте добычи в третьем квартале.

Уровень безработицы в Австралии в сентябре не изменился по сравнению с августом и составил 3,5%, согласно данным статистического ведомства страны. Аналитики также не ожидали изменения, пишет Trading Economics. Число занятых в прошлом месяце увеличилось всего на 900 человек.

Цены на нефть продолжают расти в четверг, несмотря на решение президента США Джо Байдена высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

Трейдеры продолжают оценивать эту информацию, однако решение Байдена "не является серьезным событием для рынка, поскольку это финальная часть ранее объявленного высвобождения 180 млн баррелей из SPR", отметил аналитик по американскому рынку Kpler Мэт Смит, слова которого приводит агентство Bloomberg.

"Что более важно, - это широкий круг инструментов, который рассматривает администрация Байдена для сдерживания цен на энергоносители, - отмечает Смит. - В частности, это могут быть дальнейшие продажи нефти из резервов, а также введение запрета на экспорт".

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в четверг составляет $93,2 за баррель, что на $0,79 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,38 (2,6%), до $92,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,24 (1,45%), до $86,79 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $2,73 (3,3%), до $85,55 за баррель.

Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые декабрьские контракты подорожали в ходе торгов на $1,19 (1,41%) - до $85,71 за баррель.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 октября, на 1,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали снижение на 1,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 100 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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