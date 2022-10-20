Возможно умеренное ослабление рубля в ближайшие месяцы - BCS Express

Возможно умеренное ослабление рубля в ближайшие месяцы, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль все также маловолатилен, а амплитуда колебаний пары USD/RUB снизилась еще больше, до 1%. Обычно затишье бывает перед всплеском. По нашим оценкам, наблюдаемое в последние дни укрепление рубля носит технический характер от 65 руб./$1 в сторону планки 61. Минимум торгов среды 61,2 руб./$1, и, вероятно, формируется локальное дно доллара", - пишет эксперт.

По мнению Зельцера, на траекторию рубля до конца года способны повлиять следующие факторы:

- сужение экспортных потоков на фоне стагнации биржевых цен и эмбарго ЕС,

- восполнение импортных поставок за счет реимпорта, параллельного импорта и роста торгового оборота с дружественными экономиками,

- ожидания перезапуска бюджетного правила с акцентом на валюты торговых партнеров, при этом вес токсичных валют будет снижаться в резервах и далее,

- сужение дифференциала процентных ставок центробанков на фоне приостановки российского мягкого монетарного курса при ускорении подъема ставок глобальными ЦБ.

"Пока данным драйверам давления на рубль противостоит общий тренд на девалютизацию российской финансовой системы, - подчеркивает аналитик. - Локальный фактор поддержки нацвалюты - налоговый период. Но в ближайшие месяцы экспортно-импортный сентимент может и перевесить, а значит, рубль способен пойти на умеренное ослабление. Ближайший ориентир по доллару - очередные 65 руб./$1, далее - 67+ и 70".

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