Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после роста с начала недели, индекс МосБиржи просел ниже 1980п

Москва. 19 октября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ослабления оптимизма на внешних площадках и опасений эскалации геополитических рисков, которые сократились после прошедшего в режиме видеоконференцсвязи заседания Совбеза РФ. Индекс МосБиржи откатился ниже 1980 пунктов во главе с бумагами финансовых и металлургических компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1978,4 пункта (-2,7%, минимум дня - 1953,74 пункта), индекс РТС - 1010,24 пункта (-2,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 61,73 рубля (+0,15 рубля).

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей". Совет Федерации в среду утвердил этот указ президента РФ. Военное положение в этих областях вводится с 20 октября, учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, также будет введена территориальная оборона.

Кроме того, Путин поручил ввести на территориях субъектов РФ, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, за исключением некоторых регионов, уровень повышенной готовности. По словам Путина, Киев отвергает любые предложения о переговорах, продолжает обстрелы, от которых гибнут мирные люди.

Подешевели в среду акции Polymetal (MOEX: POLY) (-6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-5,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-5,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-4,4%), OZON (MOEX: OZON) (-3,7%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3% и -1,9% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Газпрома" (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Акции "Русала" в среду на "Мосбирже" торгуются без дивидендной составляющей (выплаты 1,23 рубля за первое полугодие).

ПАО АФК "Система" договорилось о приобретении 47,7% акций АО "Мэлон Фэшн Груп" (Melon Fashion Group), российского производителя и ритейлера одежды, а также владельца брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela. Как указано в сообщении "Системы", обязывающее соглашение о сделке подписано со шведскими компаниями Eastnine и East Capital Holding AB, а также группой частных инвесторов. Сумма сделки - 15,8 млрд рублей, она будет профинансирована за счет собственных средств АФК, а также заемных средств.

Совет директоров "Газпрома" одобрил увеличение инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) на 2022 год на 13% - до 1,980 трлн рублей, сообщила компания. Утвержденный показатель является очередным рекордом за историю корпорации. Предыдущий максимум инвестпрограммы в версии после ее пересмотра приходился на 2018 год - 1,496 трлн рублей.

Группа ММК в III квартале 2022 года произвела 2,796 млн тонн стали, что на 3,3% ниже уровня II квартала, сообщила компания. Основной причиной падения стало снижение производства стали на турецком активе и неблагоприятная конъюнктура на глобальных рынках. Однако продажи товарной металлопродукции повысились в прошлом квартале на 17,4%, до 2,773 млн тонн, на фоне восстановления деловой активности на рынке России и реализации запасов металлопродукции, накопленных во II квартале.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в среду снизился, несмотря на признаки ценового восстановления нефти. На динамике рублевых активов сказалась неопределенность, которая сформировалась перед заседанием Совбеза РФ. Заявления и решения по его итогам сняли значительную часть неопределенности и опасений, после чего динамика рынка стабилизировалась.

В то же время обстановка в зоне проведения СВО остается весьма напряженной, как и в целом ситуация в геополитическом поле. Краткосрочно это может продолжать сдерживать активность покупателей. Помимо фактора геополитики, можно отметить общий дефицит надежных драйверов и идей для продолжения роста. Кроме того, крепкий рубль оказывает давление на акции экспортеров, занимающих порядка 60% в индексе МосБиржи.

Взгляд на российский рынок до конца недели остается нейтральным, при позитивном сценарии индекс МосБиржи в ближайшие сессии сможет вернуться на позиции чуть выше 2000 пунктов. В четверг индикатор будет формироваться в пределах 1900-2015 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, рынок акций РФ в среду скорректировался вниз на фоне усиления геополитической неопределенности, игроки предпочли зафиксировать позиции после роста рынка в первой половине недели.

Нефть марки Brent подросла, но в целом сохраняет нисходящую тенденцию и находится около уровня $90 за баррель. В нефтегазовом секторе наблюдались продажи акций "ЛУКОЙЛа" после предыдущих двух сессий роста. Акции "Роснефти" продолжили корректироваться вниз, но удержали уровень 300 руб. Котировки бумаг "НОВАТЭКа" не смогли закрепиться выше отметки 1000 руб. и перешли к снижению во второй половине дня.

В секторе металлургии и горной добычи заметно снижались акции ММК. Компания представила операционный отчет, который показал снижение выплавки стали в третьем квартале на 3,3% относительно второго квартала. Акции "Русала" упали после дивидендной отсечки.

Сильная идея для роста на рынке акций сейчас отсутствует, индекс МосБиржи во второй половине недели будет находиться в диапазоне 1950-2050 пунктов, полагает Лящук.

Как отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко, коррекция на российском рынке акций может ограничиться одним днем.

Индекс МосБиржи ушел ниже психологически важного уровня 2000 пунктов, индекс РТС сохранил позиции выше 1000 пунктов. На рынке в среду наблюдалась коррекция, которая укладывается в рамки растущего тренда. Таким образом, в случае пробоя уровня 2040 пунктов по индексу МосБиржи можно будет говорить об усилении восходящей тенденции.

Помимо необходимости технической коррекции снижение рынка можно связать с опасениями инвесторов, вызванными геополитическими факторами. Однако впоследствии риски не реализовались, констатирует Постоленко.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, российский рынок пока не готов демонстрировать длинные периоды роста. Вчерашние чемпионы становятся аутсайдерами, а аутсайдеры оказываются среди лидеров роста. То есть рынок может сформировать новый диапазон торговли в районе 1850-2050 пунктов по индексу МосБиржи.

"Белуга" (MOEX: BELU) (-0,2%) продала международные права на свой флагманский бренд Beluga за $75 млн, что в условиях введенных антироссийских санкций в июне-сентябре (экспорт водки Beluga на рынки США, Европы и в магазины duty free был приостановлен) является оптимальным решением. В любом случае, по итогам 2021 года экспортные продажи водки Beluga составляли лишь 4% от консолидированной выручки группы, и потому вся эта история с санкциями не окажет существенного влияния на консолидированные результаты "Белуги".

Сектор нефти и газа в среду выступил среди лидеров снижения. Если бумаги "Газпрома" отыграли рост инвестиционных расходов накануне, то акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" реагировали на общую ситуацию с ожиданиями по спросу. Впрочем, планы администрации США продать дополнительно 10-15 млн баррелей из стратегических резервов для обеспечения позитивного фона демократам перед промежуточными выборами не отменяют ожиданий более дорогой нефти в ближайшем будущем. Даже власти США уже говорят о том, что будут покупать нефть на внутреннем рынке для восстановления резервов при падении цены ниже $67-72 за баррель WTI.

Инфляция в Европе и Великобритании обещает дальнейший рост ставок Центробанков, хотя признаки охлаждения в экономике уже видны невооруженным глазом. Самые большие потери были в секторе недвижимости, так как этот сектор наиболее чувствителен к росту ставок, отмечает Кочетков.

В Азии в среду наметилась нисходящая коррекция индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,4%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,4%) и Штаты (индексы теряют 0,03-0,5%).

Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 10,1%, тогда как ожидался подъем на 10%. Показатель вернулся к июльскому значению, ставшему максимальным за 40 лет. Инфляция ускорилась по сравнению с августом, когда она составила 9,9%.

По данным Минторга США, число новостроек в сентябре сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,439 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали падение показателя до 1,475 млн, согласно данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в среду цены подросли на статистике Минэнерго США о запасах сырья, утром цены снижались под давлением новостей о планах продажи США дополнительных баррелей нефти из стратегического резерва.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $91,07 за баррель (+1,2% и -1,7% во вторник), ноябрьская цена WTI - $83,64 за баррель (+1% и -3,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,72 млн баррелей (ожидался рост на 2,5 млн), запасы бензина снизились на 114 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 2 млн), резервы дистиллятов выросли на 124 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 2 млн).

Президент США Джо Байден поручил Минэнерго выставить на продажу в среду 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а также подготовиться к дополнительным продажам в ближайшие месяцы для стабилизации цен на топливо, сообщает Белый дом.

Отмечается, что продажа завершит высвобождение 180 млн баррелей, о котором президент объявил весной, что "помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках". Согласно информации Белого дома, Байден в случае необходимости также готов "санкционировать значительные дополнительные продажи в ближайшие месяцы".

На данный момент стратегический нефтяной резерв США находится на минимальном с 1984 года уровне, который составляет порядка 400 млн баррелей нефти, пишет Associated Press.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили расписки EMC (MOEX: GEMC) (-5,6%), акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-5,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4,4%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-4,4%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,9%), VEON (MOEX: VEON) (-3,9%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-3,8%).

Акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) просели на 0,9%. Крупнейший зерновой терминал в России в январе-сентябре 2022 года снизил чистую прибыль по РСБУ вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 981,55 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

Подорожали бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+16,6%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+11,2% и +4,1% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+7,5%), бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,6%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,8%), бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%).

Совет директоров ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-0,7%) одобрил прекращение участия в капитале ПАО "Россети" и ПАО "ФСК ЕЭС", которым будет направлены требования о выкупе их обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,84 млрд рублей (из них 9,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,54 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,38 млрд рублей на акции "Газпрома").