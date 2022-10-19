Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на падение UST

Москва. 19 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,65% от номинала (доходность - 10,72% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году потеряли в цене всего 1 базисный пункт, подешевев до 60,22% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 10,025% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 1 базисный пункт - до 49,46% от номинала (доходность не изменилась и составила 11,23% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене за день - котировки составили 47,14% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 29,26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1 базисный пункт - до 46,31% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 23,56% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году также не изменились в цене, оставшись на уровне 42,94% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 20,12% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 4 базисных пункта, подешевев до 69,36% от номинала (его доходность выросла на 24 базисных пункта - до 48,21% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

На глобальных рынках капитала в среду доминируют негативные настроения после публикации худших, чем ожидалось, данных о новостройках в США. Число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в сентябре, сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,439 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составило 1,566 млн, а не 1,575 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 6,4% с объявленного ранее августовского уровня - до 1,475 млн. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов увеличилась на 8 базисных пунктов и достигла 4,09% годовых.

Банк Англии может поднять базовую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов на заседании в ноябре в связи с сохранением устойчивого инфляционного давления в стране, полагает главный экономист по Великобритании Capital Economics Пол Дейлз. Вместе с тем аналитик ING Франческо Песоле полагает, что Банку Англии придется сдерживать темпы подъема ставки с учетом растущего риска рецессии в Великобритании, и в ноябре ставка будет повышена на 75 базисных пунктов.

Центробанк Великобритании поднял базовую ставку в сентябре по итогам седьмого заседания подряд - на 50 базисных пунктов - до 2,25% годовых, максимума с 2008 года. Тем не менее ему пока не удается сдержать инфляцию.

Потребительские цены в Великобритании в сентябре подскочили на 10,1% в годовом выражении, сообщило в среду Национальное статистическое управление (ONS) страны. Таким образом, инфляция вернулась к июльскому значению, которое было максимальным за 40 лет. Статданные также показали, что рост потребительских цен без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в сентябре ускорился до 6,5% в годовом выражении с 6,3% месяцем ранее. Это говорит о том, что ценовое давление в Великобритании стало более масштабным, отмечает Дейлз.

Накануне британский ЦБ объявил, что приступит к сворачиванию программы количественного смягчения на день позже, чем планировалось - 1 ноября, поскольку 31 октября новый министр финансов Великобритании Джереми Хант представит свой бюджетный план. В заявлении, опубликованном Банком Англии во вторник, отмечается, что в IV квартале 2022 года он будет продавать облигации из своего портфеля со сроками обращения до 20 лет. Ранее центробанк планировал продавать и более "длинные" бумаги. Решения относительно того, какие бонды будут продаваться в I квартале 2023 года и далее, британский ЦБ примет позже, говорится в его пресс-релизе. В общей сложности на балансе Банка Англии находятся гособлигации на сумму 838 млрд фунтов ($949 млрд).