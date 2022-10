Акции Xpeng весьма привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"

Акции Xpeng весьма привлекательны для покупки после падения на 80% с начала года, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"После падения цены акций Xpeng на 80% с начала года эти бумаги выглядят очень привлекательно, учитывая более низкие, чем у аналогов, мультипликаторы и высокие темпы роста. Менеджмент Xpeng, скорее всего, улучшит прогноз по продажам и рентабельности в IV кв. 2022г благодаря выпуску электрического внедорожника", - пишут эксперты.

Они указывают на драйверы роста котировок акций компании:

- Новый электрический внедорожник G9 Xpeng теперь является самым дешевым на китайском рынке, предлагая функции, аналогичные Li Auto от Li One. Запас хода 700 км (против 800 км у Li One) и время зарядки 15 минут (против 40 минут у Li One). Поставки начались 10 октября, и аналитики ожидают существенного увеличения количества предварительных заказов в течение следующих нескольких недель (в настоящее время 26 тысяч).

- Запуск нового внедорожника позволит Xpeng значительно увеличить валовую прибыль в 2023г. Менеджмент может повысить прогноз по рентабельности на 2023г во время объявления результатов за III кв. 2022г (21 ноября) благодаря выпуску нового внедорожника, рентабельность производства которого составляет около 20% по сравнению 10% у остальных моделей Xpeng.

- Переход в сегмент внедорожников означает меньшую конкуренцию с Tesla, Nio, BYD.

- Привлекательная оценка: акции Xpeng являются самыми дешевыми в секторе, так как компания торгуется по мультипликатору 1,2x EV/Sales NTM против 2,0x в среднем по сектору.

