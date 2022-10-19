.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Доллар вряд ли восстановит позиции выше 62 руб./$1 до окончания периода налоговых платежей - "Велес Капитал"
.
19 октября 2022 года 18:31
Доллар вряд ли восстановит позиции выше 62 руб./$1 до окончания периода налоговых платежей - "Велес Капитал"
Доллар вряд ли восстановит позиции выше 62 руб./$1 до окончания периода налоговых платежей, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Рубль в среду возобновил рост к доллару, хотя торги проходили в относительно узком диапазоне, - отмечает эксперт. - Основное укрепление российской валюты наблюдалось в дневные часы, когда пара доллар/рубль постепенно опустилась с уровня 61,8 руб./$1 до 61,2 руб./$1. Впоследствии доллар отыграл часть позиций и вернулся к отметке 61,7 руб./$1. В том числе ослабление рубля наблюдалось после решений, принятых на заседании СБ РФ, однако в целом рынок отреагировал на события достаточно сдержанно". В результате к окончанию рабочего дня рубль сохранял плюсовую динамику. По мнению Кравченко, отчасти этому способствовал разворот вверх нефтяных котировок, который помог рублю проигнорировать положительную динамику индекса USD на forex. "Основным ориентиром для рынка в ближайшие дни остаются крупные налоговые платежи, до окончания которых доллару вероятно будет трудно восстановить позиции выше 62 руб./$1", - прогнозирует аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
20 октября 2022 года 09:56
Потенциал роста индекса Мосбиржи на открытии торгов в четверг составляет 1,3%, считает прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем начала торгов в России с повышением в пределах 0,2-1,3% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2000-2020п. В... читать дальше
.20 октября 2022 года 09:46
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 20 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.20 октября 2022 года 09:41
Рынок акций РФ имеет все шансы продолжить подъем на торгах в четверг, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. Эксперт отмечает, что в четверг в геополитическом плане все спокойно, радует и внешний фон в виде ушедшей выше $93/барр. нефти.... читать дальше
.20 октября 2022 года 09:25
"Финам" сохраняет рейтинг акций "ММК" на уровне "хуже рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Группа "ММК" представила производственные результаты за III квартал и 9 месяцев 2022г. Динамика продаж "ММК" в III кв. подтверждает тенденцию на восстановление внутреннего спроса на... читать дальше
.20 октября 2022 года 09:11
Рынок акций США снизился на статданных по рынку жилья. Фондовые индексы Азии в основном падают, за исключением шанхайского. Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $93,2 за баррель. читать дальше
.20 октября 2022 года 09:06
Возможно умеренное ослабление рубля в ближайшие месяцы, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Российский рубль все также маловолатилен, а амплитуда колебаний пары USD/RUB снизилась еще больше, до 1%. Обычно затишье бывает перед всплеском. По нашим оценкам, наблюдаемое в последние дни... читать дальше
.20 октября 2022 года 08:40
Москва. 20 октября. Доллар США незначительно растет, юань почти не меняется на "Московской бирже" на старте торгов в четверг, сделок с евро в первые минуты не было, рубль демонстрирует слабые изменения из-за неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков. читать дальше
.19 октября 2022 года 19:31
Рубль развернулся вниз к доллару и сократил темпы роста к евро по итогам среды, отыгрывая решение президента РФ о военном положении
Москва. 19 октября. Доллар США развернулся вверх и завершил день небольшим укреплением, евро отыграл часть потерь на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль подрос к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца и благодаря спросу инвесторов на ОФЗ на первом за месяц аукционе Минфина РФ. читать дальше
.19 октября 2022 года 19:25
Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после роста с начала недели, индекс МосБиржи просел ниже 1980п
Москва. 19 октября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ослабления оптимизма на внешних площадках и опасений эскалации геополитических рисков, которые сократились после прошедшего в режиме видеоконференцсвязи заседания Совбеза РФ. Индекс МосБиржи откатился ниже 1980 пунктов во главе с бумагами финансовых и металлургических компаний. читать дальше
.19 октября 2022 года 19:01
Москва. 19 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.19 октября 2022 года 19:00
Акции Xpeng весьма привлекательны для покупки после падения на 80% с начала года, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "После падения цены акций Xpeng на 80% с начала года эти бумаги выглядят очень привлекательно, учитывая более низкие, чем у аналогов, мультипликаторы и высокие... читать дальше
.19 октября 2022 года 18:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1150 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 80 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания представила предварительные... читать дальше
.19 октября 2022 года 17:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: $132,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. 27 октября компания опубликует отчетность за... читать дальше
.19 октября 2022 года 17:03
Аналитики "Открытие Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Белуга Групп", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Белуга" продала международные права на свой флагманский бренд Beluga за $75 млн, - отмечает главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей... читать дальше
.19 октября 2022 года 16:36
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают отчетность Netflix Inc. за 3К22 и ожидают роста котировок акций компании на 10% в ходе торгов среды, отмечается в комментарии инвестбанка. "Выручка Netflix в 3К22 выросла на 5,9% до $7,93 млрд и оказалась выше прогнозов аналитиков в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.