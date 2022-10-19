"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1150 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 80 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания представила предварительные производственные показатели, что, по мнению аналитиков, может сильно отразиться ее на финансовых результатах.

"С технической точки зрения после существенной коррекции бумага демонстрирует попытки разворота. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 890 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,7", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "НОВАТЭК" - крупнейший российский независимый производитель природного газа. Месторождения и лицензионные участки "НОВАТЭКа" расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

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