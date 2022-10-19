"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Apple с целью $160

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: $132,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

27 октября компания опубликует отчетность за IV квартал 2022 финансового года. Рынок ожидает прибыли на акцию в размере $1,27, однако показатели Apple стабильно превышали прогнозы четыре последних квартала. аналитики допускают, что в этот раз отчет компании также превзойдет ожидания.

"С точки зрения технического анализа бумага предпринимает попытки выйти из нисходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $132,5 риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,44", - указывают эксперты "Финама".

Apple - американская корпорация, производитель персональных компьютеров, планшетов, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента.

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