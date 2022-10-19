"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Белуги

Аналитики "Открытие Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Белуга Групп", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Белуга" продала международные права на свой флагманский бренд Beluga за $75 млн, - отмечает главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. - На фоне введения санкций в июне-сентябре экспорт водки Beluga на рынки США, Европы и в магазины duty free был приостановлен, что негативно сказалось на операционных результатах группы в III квартале. Более того, пока непонятно, когда указанные ограничения могут быть сняты. В таких условиях продажа международных прав на данный бренд может быть для "Белуги" оптимальным решением. В любом случае, по итогам 2021г экспортные продажи водки Beluga составляли лишь 4% от консолидированной выручки группы, и потому вся эта история с санкциями не окажет существенного влияния на консолидированные результаты "Белуги". Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для акций компании".

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