Рубль днем растет к доллару и евро на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат месяца

Москва. 19 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца и благодаря спросу инвесторов на ОФЗ на первом за месяц аукционе Минфина РФ.

Курс доллара США составил 61,35 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,62 руб./EUR1, подешевев на 1,13 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 63,1 копейки - до 60,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, поддержку его котировкам оказывают подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца и спрос на ОФЗ в рамках первичных аукционов Минфина РФ, которые ведомство проводит впервые за месяц.

Рынку предложили новый выпуск ОФЗ-ПК 29021 с погашением 27 ноября 2030 года на сумму 25 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года также на сумму 25 млрд рублей.

Средневзвешенная цена ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,8967% от номинала, говорится в сообщении "Московской бирже".

Всего было продано бумаг на общую сумму почти 25 млрд рублей по номиналу при спросе 76,732 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 25 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 3 раза. Выручка от размещения составила 24,479 млрд. рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 97,405% от номинала.

Участники рынка анализируют решение президента РФ Владимира Путина о введении военного положения на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

О подписании соответствующего указа Путин сообщил на заседании Совета безопасности РФ.

Он также заявил, что указ "будет незамедлительно отправлен на утверждение в Совет Федерации". "О принятом решении проинформирована и Госдума", - добавил Путин.

"Стабилизировавшаяся ситуация на российском валютном рынке и приближающиеся сроки уплаты налогов продолжают поддерживать укрепление рубля. Тем не менее снизившиеся цены на нефть оказывают умеренное давление на рубль. Вероятно, в ближайшие дни продажи валютной выручки компаниями-экспортерами будут усиливаться. На этом фоне у курса "доллар-рубль" сохраняется потенциал к движению ниже 61,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"После небольшой коррекции накануне, в среду рубль возобновил укрепление. Впрочем, в целом существенного сдвига позиций на валютном рынке с начала недели не наблюдается. На открытии американская валюта пыталась закрепиться в районе 62 руб., однако к окончанию первой половины дня постепенно скорректировалась к уровню 61,6 руб. Отметим, что днем цены на нефть снова уходили в отрицательную зону, а индекс доллара вышел в плюс. При этом снижение глобальных фондовых индексов демонстрировало отсутствие аппетита инвесторов к риску. Все вместе может скорректировать ситуацию на локальном валютном рынке до конца дня, оказав давление на валюту РФ. В то же время на динамику сегодняшних торгов в определенной степени будут также влиять результаты аукционов ОФЗ (которые отразят текущие настроения инвесторов) и итоги заседания СБ РФ", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть немного подсократили темпы роста в среду после уверенного повышения в первой половине дня и падения до минимумов более чем за две недели накануне.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,87% - до $90,7 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,13% - до $83,03 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,7%, а цена WTI упала на 3,1% на сообщениях СМИ, что президент США Джо Байден в среду объявит о продаже дополнительных 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны в ответ на действия ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Кроме того, как ожидается, американский президент сообщит, что может принять аналогичное решение неоднократно этой зимой. Эти меры направлены на обуздание роста цен на нефть в мире. О плане продажи энергоресурса из резерва было объявлено в марте, и он был рассчитан на полгода. Всего планировалось высвободить 180 млн баррелей.

На данный момент стратегический нефтяной резерв США находится на минимальном с 1984 года уровне, который составляет порядка 400 млн баррелей нефти, пишет Associated Press.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,96% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 8,18% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 8,31% и 8,35% годовых.