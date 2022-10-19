Потенциал роста акций Alibaba в краткосрочной перспективе составляет 20% - BCS Express

Потенциал роста акций Alibaba Group Holding Ltd. в краткосрочной перспективе составляет 20%, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

Аналитик указывает, что от максимумов, сформированных два года назад, котировки лидера электронной коммерции Поднебесной снизились на 77%. Риски для бумаги остаются в геополитической плоскости, напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира США и Китая. Поскольку бумаги Alibaba отличаются лучшей ликвидностью, по сравнению с рядом других акций, и их котировки осуществляют амплитудные движения, они, на взгляд Калянова, хорошо подходят для торговли на короткий срок с близкими целями.

"Скорректированная оценка по мультипликатору P/E составляет 10,6x при среднем значении за 5 лет 22,3х (дисконт свыше 50%). Компания продолжает выкупать акции (до марта 2024г): оставшийся объем составляет около $12 млрд - около 16% от текущей капитализации. Как ожидается, квартальная отчетность будет опубликована 4 ноября. EPS прогнозируется на уровне $1,66, а выручка - $29 млрд. В случае публикации данных выше прогнозных оценок, акции могут быстро вырасти в цене. Целями могут выступить ближайшие уровни сопротивления: на 86 HKD (+20%) и на 98 HKD (+35%)", - пишет аналитик инвесткомпании.

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