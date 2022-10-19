Вероятен краткосрочный отскок котировок акций ММК на 15-20% - Freedom Finance Global

Вероятен краткосрочный отскок котировок акций "ММК" на 15-20%, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Результаты "ММК" за 3К22 не принесли сюрпризов: экспорт продукции вырос на 13%, до 371 тыс. тонн, на внутреннем рынке удалось реализовать 2,4 млн тонн (+18% кв/кв). Конъюнктура на рынке черной металлургии оставалась неблагоприятной для компании: цены за июль-сентябрь снизились примерно на 17%, до $855 за тонну. И, хотя в долларовом выражении средняя цена за девять месяцев оставалась вблизи прошлогодних отметок, рублевые цены упали на фоне укрепления рубля", - пишет эксперт.

Снижение производства на предприятиях "ММК" по итогам года, по мнению Ващенко, будет сильнее, чем у других крупных представителей отрасли, и отставание не удастся наверстать.

"Также сохраняются консервативные ожидания относительно спроса на внутреннем рынке в текущем квартале, - отмечает стратег инвесткомпании. - Спрос способен незначительно подняться по сравнению с уровнями июля-сентября, а цены могут немного опуститься или останутся на уровне третьего квартала. В краткосрочном плане акции металлургов остаются перепроданными, поэтому в них вероятен отскок на 15-20%. Тем не менее открывать долгосрочные длинные позиции в этих инструментах, на мой взгляд, рано. Предстоящий год будет сложным для отрасли".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.