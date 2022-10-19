Рынок акций РФ днем остается под давлением продаж, индекс МосБиржи растерял почти весь рост начала недели

Москва. 19 октября. Рынок акций РФ днем в среду остается под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, индекс МосБиржи упал в район 1960 пунктов, растеряв почти весь рост с начала недели.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 1963,48 пункта (-3,4%), индекс РТС - 1004,83 пункта (-3,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,2%.

Доллар стоит 61,6 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-6,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-5,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-5%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-4,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,9%, до 32,55 рубля), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,3% и -2,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,8% и -2,6% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "Газпрома" (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "Московской биржи" (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%).

Акции "Русала" в среду на "Мосбирже" торгуются без дивидендной составляющей (выплаты 1,23 рубля за первое полугодие).

ПАО АФК "Система" договорилось о приобретении 47,7% акций АО "Мэлон Фэшн Груп" (Melon Fashion Group), российского производителя и ритейлера одежды, а также владельца брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela. Как указано в сообщении "Системы", обязывающее соглашение о сделке подписано со шведскими компаниями Eastnine и East Capital Holding AB, а также группой частных инвесторов. Сумма сделки - 15,8 млрд рублей, она будет профинансирована за счет собственных средств АФК, а также заемных средств.

Совет директоров "Газпрома" одобрил увеличение инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) на 2022 год на 13% - до 1,980 трлн рублей, сообщила компания. Утверждённый показатель является очередным рекордом за историю корпорации. Предыдущий максимум инвестпрограммы в версии после ее пересмотра приходился на 2018 год - 1,496 трлн рублей.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, несмотря на недавний рост, основные факторы риска сохраняются. Инвесторы с осторожностью относятся к экономическим перспективам Китая, поскольку от продолжающегося партийного съезда не приходит положительных драйверов для рынка, наоборот, было повторно заявлено, что политика "нулевой терпимости" к COVID-19 останется в силе, что является негативным фактором для товарных рынков.

Есть признаки того, что общемировое ралли теряет импульс, укрепление доллара оказывает давление на цены сырьевых товаров, что негативно для российских индексов. В среду отечественные инвесторы будут следить за выступлением президента России Владимира Путина в Совете Безопасности.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в среду на фондовые рынки вернулись продажи, инвесторы уже настроены менее оптимистично, несмотря на сильную корпоративную отчетность. Геополитическая ситуация остается острой, инфляция в развитых экономиках берет новые высоты, а тезис об уже почти неизбежной рецессии становится общепринятым.

В Азии рынки были разочарованы сохранением политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в КНР после выступления Си Цзиньпина на XX съезде Компартии Китая. Продолжение ковидных ограничений лишает надежды на возобновление динамики роста китайской экономики. Кроме того, инвесторов насторожило, что Государственное статуправление КНР отложило публикацию данных о ВВП за III квартал, ранее запланированную на вторник.

Путин проведет в режиме видеоконференции заседание Совбеза. Предполагается, что будут рассмотрены вопросы о нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере и регулировании миграционных процессов.

С технической точки зрения индекс МосБиржи может скорректироваться до уровня 1900 пунктов и продолжить консолидацию в боковом диапазоне, полагает Калачев.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что наблюдаемая в среду коррекция, как и в ряде предыдущих случаев, обусловлена ожиданиями очередного заседания Совета безопасности РФ.

Давление на котировки акций "ЛУКОЙЛа" оказывает динамика нефтяных котировок, накануне упавших на 3,5% на ожиданиях вывода на рынок 10-15 млн баррелей нефти из стратегических запасов США. В среду президент США Джозеф Байден может официально подтвердить эту меру, необходимую для снижения стоимости топлива в стране и, как следствие, для обуздания рекордно высокой инфляции.

Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие основных торгов - диапазон 1930-2000 пунктов, ориентир для индекса РТС - 970-1030 пунктов, полагает Чернов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, инвестиционные планы "Газпрома" снижают дивидендные надежды.

Главным фактором слабости бумаг "Газпрома" в ближайшие годы может стать необходимость увеличения инвестиционных расходов из-за планов переориентации на другие рынки. Совет директоров "Газпрома" одобрил увеличение инвестпрограммы на 2022 год до рекордного значения в истории корпорации - 1,98 трлн руб. Общий объем освоения инвестиций возрастает относительно первоначальных планов на 222,061 млрд руб. Компания скорректировала инвестпрограмму, поскольку планирует увеличить инвестиции на развитие газопровода "Сила Сибири", а также развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России.

В Азии в среду наметилась нисходящая коррекция индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,4%), умеренно подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 10,1%, тогда как ожидался подъем на 10%. Показатель вернулся к июльскому значению, ставшему максимальным за 40 лет. Инфляция ускорилась по сравнению с августом, когда она составила 9,9%.

На нефтяном рынке днем в среду цены подросли после утреннего отката, давление оказывают новости, что США планируют продать дополнительные баррели нефти из стратегического резерва.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $90,83 за баррель (+0,9% и -1,7% во вторник), ноябрьская цена WTI - $83,88 за баррель (+1,3% и -3,1% во вторник).

Президент США Джо Байден поручил Минэнерго выставить на продажу в среду 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а также подготовиться к дополнительным продажам в ближайшие месяцы для стабилизации цен на топливо, сообщает Белый дом.

Отмечается, что продажа завершит высвобождение 180 млн баррелей, о котором президент объявил весной, что "помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках". Согласно информации Белого дома, Байден в случае необходимости также готов "санкционировать значительные дополнительные продажи в ближайшие месяцы".

На данный момент стратегический нефтяной резерв США находится на минимальном с 1984 года уровне, который составляет порядка 400 млн баррелей нефти, пишет Associated Press.

В то же время потенциал к росту на нефтяном рынке сохраняется из-за беспокойства трейдеров по поводу предложения на фоне вступающего в силу с декабря эмбарго ЕС на поставки энергоресурса из РФ и планов стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-4,8%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA)) (-4,4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,3%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-4,2%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4,2%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (-4,1%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+22,9%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+9% и +5,9% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+7,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,2%), Fix Price (MOEX: FIXP) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 18,51 млрд рублей (из них 5,37 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,77 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,7 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").