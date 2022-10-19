BCS Express рекомендует покупать акции NetEase с целью HKD152

BCS Express рекомендует покупать акции NetEase с целевой ценой HKD152 за штуку за горизонте 12 месяцев, сообщается в материале инвесткомпании.

Аналитики полагают, что акции NetEase в настоящее время недооценены. Они указывают на ряд позитивных для компании факторов:

- Ожидаемый рост выручки сегмента видеоигр к 2027г до 106 млрд юаней.

- Развитие бизнеса онлайн-образования снизит зависимость от видеоигр.

Диверсификация выручки за счет роста сегмента инноваций.

NetEase - второй по выручке крупнейший разработчик видеоигр в Китае (после Tencent) и шестой в мире.

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