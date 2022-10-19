Акции Southwestern Energy обладают существенным потенциалом роста - Freedom Finance Global

Акции Southwestern Energy Co. обладают существенным потенциалом роста, отмечается в комментарии Freedom Finance Global.

"Акции одной из крупнейших газодобывающих компаний США Southwestern Energy обладают существенным потенциалом роста. Мы полагаем, что бумаги компании могут прибавить с текущих уровней ($6,68) около 20% до конца года и достигнуть отметки $8 за бумагу", - указывают аналитики инвесткомпании.

На их взгляд, акции Southwestern Energy обладают потенциалом роста по ряду причин:

- Повышение спроса и рост цен на газ в США в отопительный сезон. Переход от режима пополнения газовых хранилищ к режиму отбора газа произойдет уже во второй половине октября.

- Увеличение объемов экспорта СПГ сократит доступность газа на внутреннем рынке США и поддержит цены на голубое топливо.

- Возможность обратного выкупа акций благодаря сокращению долговой нагрузки. За первые шесть месяцев 2022г SWN сократила долговую нагрузку на $339 млн (на 6,1% с начала года). В июне менеджмент компании утвердил программу обратного выкупа акций на сумму $1 млрд (14% от текущей капитализации) сроком до конца 2023г, отмечается в комментарии.

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