Цена нефти Brent в среду протестирует уровень сопротивления $91/барр. - Sber CIB

Цена нефти Brent в среду, скорее всего, протестирует уровень сопротивления $91 за баррель, полагают аналитики Sber CIB.

Котировки Brent в среду утром выросли до $90,6 за баррель. Рынок ждет недельной статистики по запасам в США от Управления энергетической информации (EIA). По оценке аналитиков инвестбанка, запасы нефти, возможно, немного сократятся, что может поддержать котировки. Умеренно положительным фактором для рынка нефти может стать и ослабление доллара после выхода макростатистики в еврозоне. По прогнозам экспертов, нефть Brent в среду протестирует уровень сопротивления $91 за баррель.

"Укрепление рубля почти прекратилось во вторник, и он стабилизировался в диапазоне 61,5-62 руб./$1, где и находится в среду утром. Похоже, это новый равновесный уровень для российской валюты в краткосрочной перспективе. Однако потенциал укрепления рубля ниже 60 руб./$1 сохраняется и может быть реализован к пятнице или на следующей неделе, когда экспортёры заплатят около 3 трлн руб. налогов и дивидендов", - пишут аналитики Sber CIB.

Доходности ОФЗ со сроком погашения свыше пяти лет во вторник повысились на 5-15 б.п., отмечается также в комментарии. Минфин сообщил, что в среду планирует предложить инвесторам 9-летний выпуск с фиксированным купоном объемом 25 млрд руб. По мнению аналитиков, высока вероятность, что весь заявленный объём будет выкуплен без значительной дополнительной премии, что должно помочь рынку отыграть понесённые накануне потери. Кроме того, в среду будет проведен аукцион по размещению нового 8-летнего выпуска с плавающим купоном, весь объём предложения которого, скорее всего, также будет выкуплен.

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