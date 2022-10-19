Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги вторника существенным ростом благодаря сильной корпоративной отчетности и позитивным статданным, хотя и несколько сократили подъем, наблюдавшийся в ходе сессии. Как сообщила Федеральная резервная система (ФРС), объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце поднялось до 80,3% по сравнению с пересмотренными 80,1% в августе. Эксперты прогнозировали, что показатель останется на ранее указанном августовском уровне в 80%. Выпуск в перерабатывающей промышленности повысился на 0,4% в помесячном исчислении, вдвое сильнее прогноза. В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли вырос на 4,7% после подъема на 3,5% в августе.

Аппетит инвесторов к риску также поддержали события в Великобритании, где новый министр финансов Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных его предшественником Квази Квартенгом в конце сентября. Участники рынка также позитивно отреагировали на слухи, что Банк Англии может отложить начало продажи гособлигаций, несмотря на их опровержение регулятором.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в среду, исключение составляет японский индикатор. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:23 МСК снизился на 1,5%. Китайский индикатор Shanghai Composite уменьшился на 0,8%. Как сообщалось, Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР ранее на этой неделе неожиданно отложило публикацию данных о ВВП за третий квартал, запланированную на вторник. Это усилило неопределенность в отношении прогноза китайской экономики, пишет Trading Economics. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают после падения до минимумов более чем за две недели на сообщениях о том, что США планируют продать дополнительные баррели нефти из стратегического резерва. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК среды составила $90,18 за баррель, что на 0,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты снизились на 1,7%, до $90,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,7%, до $83,4 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 3,1%, до $82,82 за баррель.

Президент США Джо Байден в среду объявит о продаже дополнительных 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны в ответ на действия ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 2 млн б/с с ноября, написало информагентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных лиц в администрации американского президента. Кроме того, как ожидается, президент сообщит, что может принять аналогичное решение неоднократно этой зимой. Эти меры направлены на обуздание роста цен на нефть в мире. О плане продажи энергоресурса из резерва было объявлено в марте, и он был рассчитан на полгода. Всего планировалось высвободить 180 млн баррелей. На данный момент стратегический нефтяной резерв США находится на минимальном с 1984 года уровне, который составляет порядка 400 млн баррелей нефти, пишет Associated Press.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,242 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,166 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 октября вырос на 0,13% и составил 108,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 810,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+1,1%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,65%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-21" (-0,87%), "ГТЛК-001Р-10" (-0,62%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" полностью разместило 10-летний выпуск жилищных облигаций серии БО-001P-23 с ипотечным покрытием объемом 5,039 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от ДОМ.РФ.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" полностью разместило выпуск 3-летних "социальных" облигаций объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,9%. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,15% годовых. Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая. Сбор заявок на выпуск прошел 14 октября.

ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (MOEX: MRKU) ("Россети Урал", входит в группу компаний "Россети" (MOEX: RSTI)) установило ставку 7-го купона выпусков облигаций серий БО-03 и БО-04 на уровне 8,8% годовых. Ставка 8-12 купонов установлена равной ставке 7-го купона. "МРСК Урала" разместила 10-летние выпуски БО-03 объемом 3 млрд руб. и БО-04 объемом 4 млрд руб. в октябре 2019 года. Ставка 1-6 купонов была определена в размере 7% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 54-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых. Компания завершила размещение 5-летних биржевых бондов серии БО-П01 объемом 100 млн руб. в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Ставка текущего купона - 14% годовых. Купоны ежемесячные.