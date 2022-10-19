Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $90-92/барр. на торгах в среду - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $90-92 за баррель Brent на торгах в среду, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent не удержались в диапазоне $91-93/барр., опустившись к "круглому" уровню $90/барр. Отчасти поводом стали новости о планах США выпустить из стратегических резервов около 14 млн барр. уже в декабре. В дополнение к проблемам с публикацией китайской статистики и очевидным замедлением развитых стран и близости их к рецессии, - все это заставляет инвесторов скептически смотреть на нефть. Впрочем, вечерние данные от Американского института нефти вышли на удивление неплохими, показав сокращение по всем статьям. В среду ждем аналогичных данных от Министерства энергетики США. Дальнейшего снижения нефти Brent пока все же не ждем, полагая, что многие факторы уже учтены в цене, а потенциально еще есть риски срыва поставок из России. Сегодня рассчитываем на удержание Brent в зоне $90-92", - пишет эксперт банка.

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