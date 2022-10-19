.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Поводов для роста на рынке акций РФ пока нет - "Алор Брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
Объем наличных денег у россиян превысил 15 трлн руб.
По итогам сентября 2022 года объем наличных в обращении второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 трлн рублей, следует из данных Банка России. На фоне введения частичной мобилизации показатель вырос на 930 млрд по сравнению с предыдущим...
 
В правительстве обсуждают расформирование "Роснано
В кабинете министров обсуждают расформирование "Роснано", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам источников, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания...
 
Промышленность просят отказаться от иностранных мессенджеров
Минпромторг РФ направил руководителями промышленных предприятий обращение с просьбой отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи для служебных целей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо министерства,...
 
19 октября 2022 года 09:47

Поводов для роста на рынке акций РФ пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для роста на рынке акций РФ пока нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Нефть хоть и отскочила от вчерашних минимумов, но стоит "всего" около $90/барр. Снижение нефти вызвано заявлениями США о намерении продать из стратегических резервов еще порядка 26 млн баррелей. Думаем, что после выборов в Конгресс нефтяные интервенции американских властей будут снижаться, а в конце года Штаты вообще могут начать откупать нефть для восстановления резервов. Поэтому особых рисков сильной просадки нефти мы не видим и ждем ее роста в обозримой перспективе", - пишет эксперт.

Что касается "Роснефти", то, на взгляд Антонова, пока краткосрочный тренд по бумаге остается растущим. Ближайшее сопротивление расположено в районе 325-330 руб., поддержка - 290 руб.

Аналитик не исключает, что неудовлетворенный инвестиционный спрос в среду перекинется на бумаги "новой экономики" и ритейл, которые в последние дни выглядели слабовато.

"Под давлением обещает быть "Газпром". Совет директоров компании принял решение увеличить инвестпрограмму на 13%. С учетом продолжающегося падения спотовых цен на газ, это краткосрочно негативно для компании. В целом же не исключаем, что при дальнейшем снижении котировок "голубых фишек", у многих могут начать срабатывать стопы, что еще больше просадит рынок", - прогнозирует Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 октября 2022 года 18:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1150 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1150 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 80 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания представила предварительные...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 17:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Apple с целью $160
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: $132,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. 27 октября компания опубликует отчетность за...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 17:03
"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Белуги
Аналитики "Открытие Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Белуга Групп", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Белуга" продала международные права на свой флагманский бренд Beluga за $75 млн, - отмечает главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 16:36
Инвестбанк Синара позитивно оценивает отчетность Netflix за 3К22
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают отчетность Netflix Inc. за 3К22 и ожидают роста котировок акций компании на 10% в ходе торгов среды, отмечается в комментарии инвестбанка. "Выручка Netflix в 3К22 выросла на 5,9% до $7,93 млрд и оказалась выше прогнозов аналитиков в...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 16:08
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Netflix до $275
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Netflix Inc. с $240 до $275 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Денисламова. "Результаты Netflix за 3К22 оказались лучше ожиданий, как и прогноз в отношении динамики базы подписчиков на следующий квартал. Повышаем...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 15:43
Рубль днем растет к доллару и евро на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат месяца
Москва. 19 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца и благодаря спросу инвесторов на ОФЗ на первом за месяц аукционе Минфина РФ.    читать дальше
.
19 октября 2022 года 15:40
Потенциал роста акций Alibaba в краткосрочной перспективе составляет 20% - BCS Express
Потенциал роста акций Alibaba Group Holding Ltd. в краткосрочной перспективе составляет 20%, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов. Аналитик указывает, что от максимумов, сформированных два года назад, котировки лидера электронной коммерции Поднебесной снизились на 77%. Риски для бумаги...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 15:10
Вероятен краткосрочный отскок котировок акций ММК на 15-20% - Freedom Finance Global
Вероятен краткосрочный отскок котировок акций "ММК" на 15-20%, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Результаты "ММК" за 3К22 не принесли сюрпризов: экспорт продукции вырос на 13%, до 371 тыс. тонн, на внутреннем рынке удалось...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 14:39
S&P 500 будет торговаться в среду, вероятно, в диапазоне 3710-3760п - Freedom Finance Global
S&P 500 будет торговаться в среду, вероятно, в диапазоне 3710-3760 пунктов, драйверами роста выступят сильные отчеты компаний, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 растет по направлению к максимумам сентября. RSI не подает выраженных сигналов относительно...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 14:30
Рынок акций РФ днем остается под давлением продаж, индекс МосБиржи растерял почти весь рост начала недели
Москва. 19 октября. Рынок акций РФ днем в среду остается под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, индекс МосБиржи упал в район 1960 пунктов, растеряв почти весь рост с начала недели.    читать дальше
.
19 октября 2022 года 14:12
BCS Express рекомендует покупать акции NetEase с целью HKD152
BCS Express рекомендует покупать акции NetEase с целевой ценой HKD152 за штуку за горизонте 12 месяцев, сообщается в материале инвесткомпании. Аналитики полагают, что акции NetEase в настоящее время недооценены. Они указывают на ряд позитивных для компании факторов: - Ожидаемый рост выручки...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 13:47
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson, позитивно оценивая отчетность компании за 3К22, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Johnson & Johnson отчиталась за III квартал 2022г лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 12:53
Магнит и X5 - безусловные фавориты в секторе ритейла РФ - "Открытие Инвестиции"
"Магнит" и X5 Retail Group являются безусловными фаворитами в секторе ритейла, отмечается в аналитическом материале начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина. Продуктовый ритейл ориентирован исключительно на внутреннее потребление, не подвержен санкционным...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 12:31
Акции Southwestern Energy обладают существенным потенциалом роста - Freedom Finance Global
Акции Southwestern Energy Co. обладают существенным потенциалом роста, отмечается в комментарии Freedom Finance Global. "Акции одной из крупнейших газодобывающих компаний США Southwestern Energy обладают существенным потенциалом роста. Мы полагаем, что бумаги компании могут прибавить с текущих...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 12:07
Рост цен на нефть стоит ожидать в середине ноября - "Солид Брокер"
Рост цен на нефть стоит ожидать в середине ноября, полагают аналитики инвесткомпании "Солид Брокер". Министерство энергетики США выставит на продажу в среду 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание подготовиться к проведению зимой новых...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.