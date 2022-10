Рынок акций США уверенно вырос на статданных, Brent - $90,52 за баррель

Рынок акций США уверенно вырос на статданных и квартальных отчетах. Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются, за исключением японского. Цены на нефть растут после снижения до минимумов более чем за 2 недели, Brent - $90,52 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника существенным ростом благодаря сильной корпоративной отчетности и позитивным статданным, хотя и несколько сократили подъем, наблюдавшийся в ходе сессии.

Как сообщила Федеральная резервная система (ФРС), объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце поднялось до 80,3% по сравнению с пересмотренными 80,1% в августе. Эксперты прогнозировали, что показатель останется на ранее указанном августовском уровне в 80%. Выпуск в перерабатывающей промышленности повысился на 0,4% в помесячном исчислении, вдвое сильнее прогноза. В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли вырос на 4,7% после подъема на 3,5% в августе.

Аппетит инвесторов к риску также поддержали события в Великобритании, где новый министр финансов Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных его предшественником Квази Квартенгом в конце сентября.

Участники рынка также позитивно отреагировали на слухи, что Банк Англии может отложить начало продажи гособлигаций, несмотря на их опровержение регулятором.

Однако главное внимание инвесторов было направлено на начинающийся сезон корпоративной отчетности за третий квартал.

"Корпоративные отчеты оттягивают на себя все внимание и затмевают опасения рецессии. При этом страх рецессии стал причиной низких ожиданий в преддверии публикации отчетностей, а это повышает вероятность, что компании будут опережать прогнозы", - отметила Фиона Чинкотта из City Index.

Акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) подорожали на 2,3%. Американский банк в третьем квартале 2022 года резко сократил чистую прибыль, однако показатель превысил прогнозы рынка. Кроме того, выручка банка оказалась лучше ожиданий.

Рыночная стоимость Lockheed Martin (SPB: LMT) подскочила на 8,7%. Американский военно-промышленный концерн в июле-сентябре увеличил чистую прибыль почти в 3 раза (на 190%), что оказалось лучше прогноза рынка, и увеличил размер программы выкупа акций на $14 млрд.

Тем временем котировки акций Hasbro Inc. (SPB: HAS) снизились на 2,9%. Производитель игрушек сократил квартальную прибыль почти вдвое на фоне давления высокой инфляции на потребительский спрос.

Цена бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) опустилась на 0,4%, хотя крупнейший мировой производитель товаров для здоровья увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 22%, выручку - на 1,9%. Скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Капитализация фармкомпании Eli Lilly and Co. (SPB: LLY) повысилась на 0,7% на новости о приобретении компании Akouos Inc., которая разрабатывает различные способы лечения заболеваний, связанных с ухудшением слуха, за $610 млн.

Котировки бумаг Akouos взлетели на 88%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 337,98 пункта (1,12%) и составил 30523,8 пункта.

Лидерами подъема среди компонентов индикатора стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), прибавившие в цене 4,3%, и бумаги American Express Co. (SPB: AXP), подорожавшие на 3,3%. В минусе завершили торги бумаги всего 5 из 30 компаний, входящих в индекс, и среди них самое резкое снижение зафиксировали акции Intel Corp. (SPB: INTC) - минус 2,1%.

Standard & Poor''s 500 повысился на 42,03 пункта (1,14%) - до 3719,98 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 96,6 пункта (0,9%) и составил 10772,4 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в ходе торгов в среду, исключение составляет японский индикатор.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:23 МСК снизился на 1,5%. Китайский индикатор Shanghai Composite уменьшился на 0,8%.

Как сообщалось, Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР ранее на этой неделе неожиданно отложило публикацию данных о ВВП за третий квартал, запланированную на вторник. Это усилило неопределенность в отношении прогноза китайской экономики, пишет Trading Economics.

В лидерах падения в Гонконге находятся акции биофармацевтической компании Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-6,3%), девелопера New World Development Co. Ltd. (-5,6%) и производителя спортивных товаров Li Ning Co. Ltd. (-4,8%).

Акции интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) дешевеют на 2,8%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,5%.

Лидерами роста среди компонентов индекса выступают акции технологической SoftBank Group (+3,7%) и производителей электроэнергии Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+2,9%) и Kansai Electric Power Co. Inc. (+2,5%).

Цена бумаг ритейлера одежды Fast Retailing выросла на 1,3%, производителя потребительской электроники Sony Group - на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - увеличилась на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto подешевели на 1% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть растут после падения до минимумов более чем за две недели на сообщениях о том, что США планируют продать дополнительные баррели нефти из стратегического резерва.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК среды составляет $90,52 за баррель, что на $0,49 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты снизились на $1,59 (1,7%), до $90,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,88 (1,06%), до $83,7 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $2,64 (3,1%), до $82,82 за баррель.

Президент США Джо Байден в среду объявит о продаже дополнительных 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны в ответ на действия ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 2 млн б/с с ноября, написало информагентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных лиц в администрации американского президента.

Кроме того, как ожидается, президент сообщит, что может принять аналогичное решение неоднократно этой зимой. Эти меры направлены на обуздание роста цен на нефть в мире. О плане продажи энергоресурса из резерва было объявлено в марте, и он был рассчитан на полгода. Всего планировалось высвободить 180 млн баррелей.

На данный момент стратегический нефтяной резерв США находится на минимальном с 1984 года уровне, который составляет порядка 400 млн баррелей нефти, пишет Associated Press.

В то же время потенциал к росту на нефтяном рынке сохраняется из-за беспокойства трейдеров по поводу предложения. "Мы продолжаем усматривать ряд возможностей для краткосрочного подъема (цен на нефть - ИФ), поскольку эмбарго ЕС на поставки энергоресурса из РФ вступает в силу в декабре, а страны G7 продолжают работать над потолком цен на российскую нефть", - отметили аналитики Fitch Solutions.