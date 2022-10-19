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19 октября 2022 года 09:22
Ориентир для курса рубля на ближайший месяц - 65 руб./$1 - BCS Express
Ориентиром для курса рубля на ближайший месяц выступает отметка 65 руб./$1, говорится в комментарии BCS Express. "Российский рубль сужает амплитуду колебаний, разброс цен по USD/RUB уложился в 1,5%, а закрытие вторника было по нулям, - констатирует эксперт Михаил Зельцер. - Снижение волатильности говорит о некотором балансе спроса и предложения и готовности вскоре начать сильное направленное движение, предположительно - вверх по инвалютам". По оценке аналитика, с технической точки зрения доллар фактически отработал откат от 65 в сторону 61 руб./$1, где проходит принципиальный уровень поддержи, ранее выступавший стопором для укрепления. "С начала октября планка пала, и доллар взмывал на 65 руб./$1, - напоминает Зельцер. - Коррекция от важного сопротивления состоялась по расписанию и признается завершенной. Конечно, перед стартом доллара вверх нельзя исключать очередных попыток захода на поддержку 61 руб./$1, чему будет способствовать приближение налогового периода, когда придется переводить валюту в рубли, но картина остается прежней". Постепенное снижение экспортных потоков при восполнении импорта, по мнению эксперта инвесткомпании, грозит замедлением бурного роста торгового профицита страны, что уже видно по метрикам последних месяцев. Ориентир на ближайший месяц - 65 руб./$1, подчеркивает Зельцер. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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