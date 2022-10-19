Рубль слабо меняется к доллару и стабилен к юаню на старте торгов из-за противоречивых сигналов

Москва. 19 октября. Доллар США незначительно растет, юань не меняется на "Московской бирже" на старте торгов в среду, сделок с евро в первые минуты не было, рубль не показывает заметной динамики из-за противоречивых сигналов с мировых рынков капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,7625 руб./$1 (+18,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 5,93 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени не изменился на "Московской бирже" и составил 8,505 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов слабо меняется к доллару и стабилен к юаню из-за неоднозначной ситуации на мировых рынках. Глобальные инвесторы не проявляют единого настроя по отношению к рисковым активам. С нефтяных площадок после заметного падения котировок во вторник начали поступать позитивные сигналы. Фактор налогового периода и дорожающая нефть могут в дальнейшем стимулировать укрепление нацвалюты.

Во вторник цены на нефть упали, рынок отреагировал на сообщение, что администрация президента США Джо Байдена сохранит агрессивный подход в отношении высвобождения сырья из стратегического резерва. Рассматривается возможность высвобождения еще 10-15 млн баррелей нефти для предотвращения дальнейшего сильного роста мировых цен. Свою роль сыграла и новость, что Саудовская Аравия в августе нарастила добычу нефти на 2,2% м/м при увеличении объема ее экспорта на 3%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,53 за баррель, что на 0,56% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,79 за баррель, что на 1,17% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: китайский CSI 300 снизился на 0,86%, японский Nikkei 225 растет на 0,51%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,18%, южнокорейский Kospi повысился на 0,1%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,79%.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника существенным ростом благодаря сильной корпоративной отчетности и позитивным статданным, хотя и несколько сократили подъем, наблюдавшийся в ходе сессии. Как сообщила Федеральная резервная система (ФРС), объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце поднялось до 80,3% по сравнению с пересмотренными 80,1% в августе. Выпуск в перерабатывающей промышленности повысился на 0,4% в помесячном исчислении, вдвое сильнее прогноза. В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли вырос на 4,7% после подъема на 3,5% в августе.

Аппетит инвесторов к риску также поддержали события в Великобритании, где новый министр финансов Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных его предшественником Квази Квартенгом в конце сентября.

Участники рынка также позитивно отреагировали на слухи, что Банк Англии может отложить начало продажи гособлигаций, несмотря на их опровержение регулятором.

Однако главное внимание инвесторов было направлено на начинающийся сезон корпоративной отчетности за третий квартал.