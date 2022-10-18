Изменения цен евробондов РФ во вторник оказались незначительными на фоне боковой динамики UST

Москва. 18 октября. Изменения котировок российских суверенных еврооблигаций по итогам торгов вторника оказались незначительными на фоне отсутствия ярко выраженной ценовой динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries) после умеренного роста накануне. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 57,64% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 10,72% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году потеряли в цене 11 базисных пунктов, подешевев до 60,23% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 10,02% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов с погашением в 2047 году подешевел на 3 базисных пункта - до 49,45% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункта, до 11,23% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 47,35% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 29,07% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 22 базисных пункта - до 48,12% от номинала (их доходность снизилась на 10 базисных пунктов - до 22,51% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, оставшись на уровне 42,98% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 20,09% годовых).

Котировки евробондов РФ с погашением в 2030 году выросли за день на 2 базисных пункта - до 64,44% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 20,89% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году потерял в цене 13 базисных пунктов, подешевев до 69,23% от номинала (его доходность выросла на 42 базисных пункта - до 48,31% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. При этом US Treasuries также не демонстрируют во вторник ярко выраженной динамики после ценового роста накануне.

На глобальном рынке во вторник в целом сохраняются позитивные настроения благодаря сильной квартальной отчетности крупных американских компаний и сильным статданным из США. Как сообщил Федрезерв, объем промпроизводства в США в сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (аналитики прогнозировали рост показателя на 0,1%). Использование производственных мощностей в прошлом месяце поднялось до 80,3% по сравнению с пересмотренными 80,1% в августе. Эксперты прогнозировали, что показатель останется на ранее указанном августовском уровне в 80%. Выпуск в перерабатывающей промышленности повысился на 0,4% в помесячном исчислении, вдвое сильнее прогноза. В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли вырос на 4,7% после подъема на 3,5% в августе.

Аппетит инвесторов к риску также поддержали события в Великобритании, где новый министр финансов Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных его предшественником Квази Квартенгом в конце сентября. Участники рынка также позитивно отреагировали на слухи, что Банк Англии может отложить начало продажи гособлигаций, несмотря на их опровержение регулятором.

Финансовые рынки недооценивают растущий риск того, что США могут быть на пороге продолжительного периода замедления роста экономики и высокой инфляции - как в 1970-х годах, что может привести к необходимости более агрессивного повышения процентных ставок, полагают аналитики Deutsche Bank. Американский фондовый рынок и рынок облигаций, как отмечает сотрудник этого немецкого банка Генри Аллен, вернулись к относительному спокойствию в начале текущей недели после недельной волатильности - несмотря на превысивший ожидания сентябрьский показатель инфляции в США. Рынок акций завершил первые торги этой недели сильным ростом, а доходности двухлетних и 30-летних US Treasuries откатились от максимальных значений за последние 11-15 лет, которые были достигнуты в пятницу.

Индекс потребительских цен CPI в сентябре вырос на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, прогнозировали его повышение на 8,1%.

Но многие участники рынка не хотят сравнивать текущую ситуацию с 1970-ми годами, говорит Аллен. "Рынки игнорируют тот факт, что мы все больше становимся подвержены риску возвращения к продолжительному периоду стагфляции, как было в 1970-е годы", - отмечает он. Между тем, по его мнению, тот период наглядно показал, что для возвращения инфляции к нормальным показателям могут потребоваться годы и более жесткая денежно-кредитная политика.

Федеральная резервная система уже повысила ставку пять раз с начала года, при этом трижды - на 75 базисных пунктов. Сейчас она составляет 3-3,25% годовых. Трейдеры видят вероятность новых повышений в ноябре и декабре. Аллен считает, что для обуздания инфляции может потребоваться "более масштабное" повышение ставок. По его мнению, они могут быть увеличены до уровня выше 10% годовых.