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18 октября 2022 года 19:50

Рубль завершил торги вторника небольшим повышением к доллару и евро на фоне подготовки к пику налоговых выплат месяца

Москва. 18 октября. Доллар США и евро немного подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца.

Курс доллара США составил 61,58 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,75 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,4 копейки - до 61,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к доллару и евро по итогам вторника, несмотря на заметное падение цен на нефть. Поддержку его котировкам оказали подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца, а также решение Минфина РФ спустя месяц вернуться на первичный рынок облигаций федерального займа (19 октября 2022 года рынку будут предложены два выпуска ОФЗ по 25 млрд рублей каждый, включая новый флоатер).

Размещений нового рублевого госдолга на первичных аукционах не было четыре недели подряд. 12 и 5 октября, а также 28 сентября Минфин РФ не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с повышенной волатильностью на финансовом рынке и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

21 сентября министерство финансов признало несостоявшимися два аукциона на общую сумму 30 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Участники глобального рынка также демонстрировали рост интереса к риску в связи с публикацией позитивных данных из США, которые снизили опасения относительно скорого наступления рецессии.

Как сообщила Федеральная резервная система (ФРС), объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце поднялось до 80,3% по сравнению с пересмотренными 80,1% в августе. Эксперты прогнозировали, что показатель останется на ранее указанном августовском уровне в 80%.

Выпуск в перерабатывающей промышленности повысился на 0,4% в помесячном исчислении, вдвое сильнее прогноза. В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли повысился на 4,7% после подъема на 3,5% в августе.

Цены на нефть ускорили снижение вечером во вторник, причем Brent подешевела до $90 за баррель впервые с 4 октября.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизились на 2,79% - до $89,08 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 3,38% - до $81,71 за баррель.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения из стратегических резервов еще 10-15 млн баррелей нефти для сдерживания цен на бензин.

По сути, это станет последним траншем в рамках объявленной ранее инициативы по продаже 180 млн баррелей из стратрезерва, отмечает агентство. С начала действия программы власти продали около 165 млн баррелей.

Также понижательное давление на нефтяные цены оказывают опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих крупных центробанков мира для сдерживания инфляции, пишет Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, во вторник рубль не показывал ярко выраженной динамики, так как новых принципиально значимых новостей для рубля не было. "При этом заметное снижение нефтяных цен после публикации данных по промышленному производству США пока не влияет существенно на динамику курса. Вероятно, влияние фактора налогового периода в среду усилится, и курс пары "доллар-рубль" может вновь опуститься ниже 61,5 руб./$1", - говорит Григорьев.

"На валютном рынке доллар в ходе утренних торгов поднимался выше 62 руб. и на максимуме достигал 62,3 руб. Однако в последующие часы американская валюта растеряла почти все утреннее преимущество и к окончанию рабочего дня опускалась уже ниже 61,5 руб. Стоит добавить, что некоторому улучшению настроения инвесторов на локальном рынке (в связи с чем в том числе рубль отыгрывал утренние потери) способствовало сообщение о завтрашнем возобновлении Минфином аукционов ОФЗ после почти одномесячного перерыва. Хорошие данные по промышленному производству США в сентябре поддержали рост глобальных фондовых индексов, однако существенных изменений на рынок Forex не принесли (в первые минуты доллар против основных валют немного скорректировался, однако затем с запасом восстановил позиции)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 18 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 730 млрд рублей (при лимите 730 млрд рублей и спросе 1 трлн 560,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,09% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 октября, банки разместили 1 трлн 360 млрд рублей (при лимите 1 трлн 360 млрд рублей и спросе 1 трлн 974,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,3% годовых.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 октября на 6,02 копейки, до 61,7032 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,08 копейки, до 60,53 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 6,14 копейки по отношению к понедельнику и составил 61,8145 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 10,19 копейки и составил 61,6968 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 034,854 млн, из которых $800,587 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 234,267 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 2,49 копейки, до 60,6835 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 4,15 копейки, до 60,5902 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 220,865 млн, из которых EUR246,958 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR973,907 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 8,17% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно понедельника - 8,35% годовых.

"В преддверии крупных налоговых перечислений в бюджет Банк России сократил во вторник лимит на традиционном недельном депозитном аукционе примерно вдвое - до 730 млрд руб. (против 1,4 трлн руб. неделей ранее). Однако предстоящие платежи не смутили участников аукциона: общий объем банков в заявках составил 1,6 трлн рублей. Впрочем, весьма вероятно, что забрать с депозитов ЦБ ликвидность требовалось лишь конкретным участникам банковского рынка, тогда как основная масса кредитных организаций была готова пролонгировать средства в ЦБ еще на неделю и даже увеличить позицию", - полагает Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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