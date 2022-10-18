Усиление корреляции между индексами РТС и S&P 500 может предвещать рост рынка акций РФ - "Открытие Инвестиции"

Усиление корреляции между индексами РТС и S&P 500 может предвещать рост рынка акций РФ, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

Эксперт напоминает, что с конца марта 2022 года, когда возобновились торги на рынке акций РФ, корреляция между двумя долларовыми фондовыми индексами - американским S&P 500 и российским РТС - устойчиво снижалась, пока не достигла нуля в конце мая. В данное время корреляция между индексами РТС и S&P 500 достигла максимального значения с февраля.

"Данное событие внушает оптимизм, так как может указывать на то, что влияние геополитических факторов на рынок акций РФ слабеет, а традиционные - макроэкономические - факторы начинают играть все большую роль. Если эта корреляция сохранится, то как минимум в ближайшей перспективе рынок акций РФ может показать хорошую динамику", - указывает Сыроваткин.

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