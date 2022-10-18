Инвестбанк Синара начал анализ ГК Самолет с рекомендацией "покупать" для акций компании

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение ГК "Самолет", сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Ирины Фомкиной.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертом, составляет 3440 руб. за акцию на горизонте 12 месяцев, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

"Мы считаем, что рынок еще не в полной мере учел сильные фундаментальные показатели, а именно самые высокие в отрасли темпы увеличения выручки - 49% (CAGR 2021-2026) - при быстром росте строительства и высоком потенциале увеличения цен на квадратные метры, цифровизацию услуг девелопера, а также возможность консолидации рынка и повышения дивидендных выплат", - пишет Фомкина.

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