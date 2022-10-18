Среднесрочный потенциал роста акций Li Auto составляет 25% - BCS Express

Среднесрочный потенциал роста акций Li Auto составляет 25%, говорится в комментарии BCS Express.

"Компания на данный момент продает свои электрокары на внутреннем рынке, в перспективе рассматривает выход и на европейский рынок, - отмечает аналитик Евгений Калянов. - Китайский рынок электромобилей является одним из самых быстрорастущих в мире. Правительство Китая уверено, что поддержка со стороны государства поможет стать компании мировым лидером автомобилестроения. Поэтому много лет поддерживает локальных производителей, предоставляя различные субсидии и льготы".

Эксперт подчеркивает, что в течение 10 лет ожидается рост рынка электромобилей в КНР с темпом в 14% годовых. Ожидаемый среднегодовой темп роста выручки Li Auto на этом же горизонте - 26%, что потенциально делает ее лидером индустрии.

"Текущая оценка компании по мультипликатору EV/S составляет 1,7x. У основного конкурента NIO - 2,1x. При этом в 2023г у Li Auto ожидаются более высокие темпы роста выручки, что дает потенциальный апсайд в рыночной оценке. Кроме того, Li Auto уже генерирует положительный свободный денежный поток (FCF), в отличие от китайских конкурентов, а ее чистый долг (Net Debt) отрицательный, что указывает на устойчивое финансовое положение. Рекомендация по акциям Li Auto - "покупать". Цель на год -132 HKD. что предполагает апсайд 77%. Как ожидается, квартальная отчетность будет опубликована 18 ноября. Рост выручки прогнозируется на уровне 22% кв/кв и на 30% г/г", - отмечает Калянов.

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